El Gobierno cierra filas con Bolaños y centra el tiro en el PP para tapar la "ocurrente" reforma del Constitucional

"Me llamaron y me dijeron que se les había ocurrido hacerlo así. Y desde luego que fue una ocurrencia". Quien habla es uno de los diputados de los grupos pequeños que dan apoyo parlamentario al Gobierno y que se mostraron a favor de la reforma para renovar el Tribunal Constitucional que el propio órgano de garantías paralizó de forma inédita. El artífice intelectual de la jugada fue Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y mano derecha del presidente Pedro Sánchez en el Consejo de Ministros, del que ahora algunos de sus socios -y otras voces de dentro de su propio partido- opinan que queda señalado, todo lo contrario que sus compañeros de gabinete, que cierran filas con él mientras disparan al enemigo común: el PP.

Todo empezó el 9 de diciembre. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, anunció que el grupo parlamentario al que pone voz en la Cámara Baja y el de Unidas Podemos pretendían reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la del Tribunal Constitucional con dos cambios clave: el que establecía un nuevo sistema por el que el CGPJ nombra a sus dos magistrados para el Constitucional para desbloquear la situación y el que eliminaba la mayoría de dos tercios en el órgano de gobierno de los jueces. El objetivo era claro: con esta modificación, el Ejecutivo se aseguraba tener ya un Constitucional más progresista, pues iban a entrar sus dos elecciones (Juan Carlos Campo, exministro de Justicia; y Laura Díez, ex alto cargo del ministerio de Bolaños) y el que seleccionaran los progresistas del CGPJ, que ahora mismo no pueden nombrar sin el apoyo de los conservadores.

El 14 de diciembre, el Partido Popular recurrió el movimiento ante el propio TC, pues PSOE y UP introdujeron las modificaciones en una enmienda a la proposición que reformaba la sedición y la malversación, dos cambios que los populares no llevaron a los tribunales. La reacción fue casi inmediata. Los magistrados del Constitucional decidieron celebrar un Pleno al día siguiente, en el que se votaba la proposición en el Congreso, para decidir si paralizaban la votación, algo que no había ocurrido en la etapa democrática reciente. Socialistas y morados maniobraron para que no se impusiera la mayoría conservadora del órgano, que supera en número al ala progresista. Solo lograron posponerlo, aunque no fue por sus peticiones de recusación.

Vista la complejidad del asunto, el Pleno terminó sin decisión y se aplazó al lunes siguiente. Tras horas y horas de reunión, los magistrados conservadores impusieron su tesis y paralizaron la votación de ambas enmiendas, que debía producirse al día siguiente en el Senado. La reacción de los socialistas que dirigen ambas cámaras legislativas también fue inmediata. Ander Gil, presidente de la Cámara Alta, y Meritxell Batet, presidenta de la Cámara Baja, dieron sendos discursos en los que le imprimían gravedad al asunto. Después de ellos salió el Gobierno. Lo hizo Bolaños, el autor intelectual de la jugada. Otra vez le tocaba ejercer de vicepresidente político, aunque siga teniendo rango de ministro. De nuevo, como cuando salió a dar explicaciones tras la última mesa de diálogo con la Generalitat, él y no la portavoz, Isabel Rodríguez, trasladaba el sentir del Ejecutivo.

Su mensaje fue claro. Habló de la "gravedad máxima de lo ocurrido" y afirmó que la ley no permitía a los magistrados hacer lo que estaban haciendo. También señaló al PP, de querer "controlar" al Parlamento "cuando tiene mayoría y cuando no". Ningún detalle dio, no obstante, de los siguientes pasos del Gobierno. El martes por la mañana, apenas 11 horas después de que hablara el titular de Presidencia, salió Pedro Sánchez. En la misma sala... y con la misma idea. El presidente no repitió letra a letra lo dicho por Bolaños, pero quiso dejar claro un mensaje similar. A buen entendedor.

Cierto es que la decisión del Constitucional no le vino del todo mal al PSOE. Lo reconocían miembros de sus filas, que lo destacaban sin querer rebajar impronta histórica a lo acontecido. Pero fue un error la forma de hacerlo. Y los focos miraron a Bolaños. Al menos, los de los socios del Gobierno. "Fue un error. Y el PSOE lo sabe", reflexiona una persona cercana a líderes del sector morado de la coalición. No es la primera vez que Sánchez ve peligrar una de las tareas que le encomienda a Bolaños. Pasó también con la reforma laboral, que gracias a la aritmética parlamentaria que se intentó con Ciudadanos terminó saliendo a favor por el error de Alberto Casero, uno de los diputados del PP. También con la renovación del CGPJ, que el presidente encargó a Bolaños y que terminó descarrilando, aunque el PP lo justificó con un desliz de María Jesús Montero, ministra de Hacienda, sobre la reforma del delito de sedición.

Pese a todo ello, el Gobierno ha cerrado filas con Bolaños. Es una incógnita si también lo han hecho otras personas de la confianza de Sánchez, que podían haber filtrado su estudiada candidatura al Ayuntamiento de Madrid para intentar alejarle de la Moncloa. Eso sí, varios ministros rechazan la tesis de que "esté tocado". Le ven fuerte y con la confianza del presidente. Señalan al PP, el enemigo común. Si la gente mira hacia fuera, no mirarán hacia dentro.

Y de momento, así están las cosas. Todavía se desconoce cuándo presentará Patxi López -que no había sido informado de que se iba a filtrar el martes que presentarían la proposición con las enmiendas suspendidas por el Constitucional, tan solo horas después de que el jefe del Ejecutivo compareciera y no diera detalles mientras pedía "serenidad"- la iniciativa en el Congreso, varios días después de que el PSOE la anunciase.