Rusia exige a la OTAN y a EEUU el fin de las ayudas a Ucrania como condición para negociar la paz

La vía diplomática es una quimera. El Ministerio de Exteriores de Rusia asegura que no habrá negociaciones de paz para poner fin a la invasión en Ucrania mientras que haya personal de la OTAN y de Estados Unidos en el país. Estas palabras llegan solo unos días después del viaje de Zelenski a EEUU, del que ha vuelto no solamente con otro paquete de ayuda militar por valor de 1.850 millones de dólares, sino también con la luz verde para el envío de misiles Patriot. Este era uno de los grandes reclamos de Kiev y Moscú los considera "objetivos legítimos" en el marco de la guerra.

En su discurso ante el Congreso de Estados Unidos, Zelenski aseguró que "Ucrania nunca se rendirá" a pesar de las acciones de las tropas rusas en su territorio y subrayó que la ayuda económica y militar de Washington es "una inversión en seguridad global" y no se trata de caridad. "Contra todo pronóstico y escenarios pesimistas, Ucrania no ha caído. Ucrania está vivita y coleando", afirmó al inicio de su discurso. "Los ucranianos no tienen miedo, y el mundo tampoco debería tenerlo", dijo.

En ese contexto, el diplomático ruso Alexander Darchiev, director del Departamento para Norteamérica del Ministerio de Exteriores, ha indicado dos condiciones para que se puedan poner en marcha "negociaciones serias" para establecer la paz en el marco de la guerra en Ucrania, ya que considera que, sin ellas, "no es posible" avanzar en el diálogo.

Así, ha señalado que la OTAN y Estados Unidos deben poner fin a los paquetes de ayuda tanto financiera como militar, así como la presencia de miembros en el país, o el reconocimiento de "la verdadera situación en el territorio del país", según ha declarado en una entrevista con la agencia rusa TASS.

"Será prematuro lanzar negociaciones serias sobre garantías de seguridad en el contexto de Ucrania y la región euroatlántica mientras se inyecten armas y fondos al régimen (de Ucrania), mientras los militares estadounidenses y de la OTAN permanecen en el país, y a menos que se reconozcan ciertos desarrollos prácticos sobre el terreno", ha afirmado Darchiev.

Tras esta enumeración, el diplomático ruso ha asegurado que "la pelota está ahora en la cancha de Estados Unidos". Mientras, ha destacado que el Kremlin ha hecho "un intento honesto de llegar a un acuerdo", por lo que Moscú, "bajo esas circunstancias", no confía "en Estados Unidos ni en Occidente".

"Como resultó hace un tiempo, las dulces garantías occidentales de no tener intenciones agresivas en absoluto y de estar comprometidos con los acuerdos de Minsk disfrazaron el esfuerzo por rearmar el Ejército ucraniano y concentrar fuerzas para retomar el Donbás y destruirlo", ha aclarado.

En cambio, la postura de la OTAN no cambia: habrá ayuda a Ucrania "el tiempo que sea necesario", y quienes más presionan son los países Bálticos, con Polonia ejerciendo un liderazgo implícito. "Si queremos un resultado aceptable para Ucrania, para que pueda prevalecer como nación independiente y soberana, la manera de lograrlo es aumentar el apoyo militar", dijo hace ya un mes en Madrid el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg. Desde entonces la guerra no ha cambiado; está, de hecho, en una fase de estancamiento ya asumida por las partes.