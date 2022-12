Laura de Chiclana regresa de Ucrania y visita 'En boca de todos': "Vuelvo en febrero, lo estoy deseando y cuento los días"

Después de casi nueve meses informando de la última hora desde Ucrania del conflicto armado con Rusia, este viernes, Laura de Chiclana ha visitado el plató de En boca de todos, donde, junto a Diego Losada, ha recordado algunas de las anécdotas más duras de su periplo.

La reportera ha confesado que se sentía "nerviosa y rara" por regresar a España: "Ha sido incómodo llegar aquí y ver las luces en las calles. Vengo de un sitio donde vivíamos con velas por las noches, muertos de frío, sin calefacción, gente preocupada por sobrevivir todos los días... Y aquí ves una naturalidad, una vida cotidiana que a mí, ahora mismo, me desubica. Estoy bien, pero muy desubicada en estos momentos".

Diego Losada ha tratado de tranquilizar a la periodista, afirmando que estaba segura y que podía sentirse "como en casa" porque "la guerra queda lejos": "Desde luego, esto no es territorio hostil, esto es casa". Así, el matinal ha procedido a recordar algunos de los momentos más tensos y complicados del trabajo de Laura de Chiclana durante su estancia en Ucrania.

Durante el visionado de las imágenes, la reportera se ha mostrado visiblemente incómoda al rememorar los terribles sucesos a los que ha estado expuesta durante más de ocho meses. Así, ha destacado que hubo "muchísimas veces" en las que pensó que no saldría viva: "La última fue hace cinco días, más o menos, en Bajmut. Nos empezaron a caer cohetes en nuestra misma calle, a nuestro lado se veían caer. Muchas veces piensas que no sales de ahí, pero nuestro trabajo es salir para seguir contando. Así que, el instinto de supervivencia es básico".

De la misma manera, Laura ha apuntado: "Intentas ayudar todo lo que puedes, pero nosotros no somos voluntarios. Nosotros somos periodistas. Si nosotros no mostramos el horror que se está viviendo allí, ¿quién lo muestra? ¿Cómo habría una repercusión? ¿Cómo el resto de países se estarían enterando de lo que está sucediendo?".

"Hay veces que duele porque tienes que anteponer una cámara, pero otras veces antepones el corazón y ayudas a las personas. Hemos evacuado a personas, hemos ayudado a hacer cosas, hemos salvado la vida de muchas personas. Pero, desafortunadamente, y aunque nos duela, somos los primeros que lo sufrimos de verdad. Lloramos a rabiar. Mariano, mi cámara, que está aquí y me ha estado acompañando tantísimos meses, me ha tenido que aguantar muchos llantos, agarrarme fuerte, decirme que tenemos que seguir hacia adelante. Es nuestro trabajo, somos periodistas, no somos voluntarios", ha recalcado la periodista.

Además, la reportera, que ha establecido una gran conexión con los ciudadanos ucranianos, ha añadido: "Podemos aprender una lección de supervivencia, de apoyo, de compañerismo entre ellos... Ellos solos, como población, pueden llegar a sobrevivir, por más que otro país les esté matando y haciendo una masacre destrozando todo. Todo está mal en ese país, nada funciona bien. Una lección de humildad. Pienso que nosotros tenemos que aprender mucho. No creo o no sé qué pasaría aquí si llegase a suceder lo mismo, pero ese valor, ese corazón, esa fortaleza, ese sentimiento por su país y luchar por él yo no lo había visto anteriormente".

En boca de todos ha recuperado el momento en que Laura de Chiclana sufrió un ataque de ansiedad en directo y, pese a ello, decidió continuar informando. La periodista ha resaltado que no había visto las imágenes desde que sucedió el episodio: "La peor parte del ataque de ansiedad fue antes del directo, se nos acercaron hasta los de Cruz Roja a intentar ayudar, pero necesitaba estar sola. Yo agradezco haber seguido porque cuando tienes ataques de ansiedad así tu cabeza necesita distraerse, hablar, pensar en otras cosas. Lo pasé muy mal, me dolían mucho las manos, se me retorcían".

"Llegué a pensar 'qué vergüenza que me haya visto así España'. Pero, por otro lado, no. Creo que hay que normalizar que estas cosas pueden pasar, que yo también soy humana y estoy ahí sufriendo eso. Por un lado me alegro porque la gente fue un poquito más consciente de lo que de verdad es vivir en Ucrania", ha agregado Laura de Chiclana.

El matinal ha querido sorprender a su compañera con la visita de Isabel Jiménez, presentadora de Informativos Telecinco, con quien la reportera ha contactado en múltiples ocasiones para informar acerca de la guerra entre Rusia y Ucrania: "Qué evolución ha tenido. Llegó sin ninguna experiencia en una guerra y ha acabado siendo una de las grandes periodistas de guerra de los últimos años de nuestro país. Nos demostrado valentía. Se ha metido hasta la cocina, nosotros sufríamos por ella diciéndole que no se metiera o no fuera ahí. Esa perseverancia y esa vocación de periodista de estar donde estaba la noticia nos ha llevado a narrar cosas impensables. Yo he sufrido mucho por ella. Es una valiente, una grandísima profesional y una periodista de raza".

Isabel Jiménez sorprende a Laura de Chiclana en 'En boca de todos'. MEDIASET

Así, Laura de Chiclana ha querido agradecer al equipo de Telecinco: "Sin ellos, sin la oportunidad que me dieron desde el primer momento, no podría haber hecho lo que he hecho. Yo llegué a Ucrania sola, con una mochila y gracias a todos ellos, a la productora, al medio, me he sentido como si fuera mi familia. Yo siempre se lo decía: 'No sabéis lo que os quiero, muchísimas gracias por todo, sois mi apoyo aquí. Hablaba más con ellos que con mi propia familia. Sin ellos no podría. Yo también he notado mi evolución y la perseverancia. Espero haber demostrado lo que quería, que también los freelance, los jóvenes, las mujeres, podemos".

Tras ver algunos detalles de la "horrible" vuelta a España de Laura desde Ucrania, Isabel Jiménez ha comentado que la periodista "no quería volver": "Casi la hemos obligado". Ante esto, de Chiclana ha asegurado: "No quiero. Es más, estoy contando ya los días para volver. En febrero vuelvo. Estoy deseando volver, ver a la gente que he dejado allí, ver a los amigos que luchan, las familias en los sótanos, la necesidad de saber si siguen vivos o no. Poder ayudar es nuestro granito de arena a contribuir a que esto acabe".

"Los ucranianos tienen esperanzas de que acabe, pero son muy conscientes de que le queda mucho. Le quedan muchos meses, se necesita llegar a un acuerdo de paz que no va a llegar. Es muy importante lo que ha sucedido estos días con Zelenski en Estados Unidos y Polonia, acercarse a sus socios, al socio que más le está entregando armamento, dinero, ayuda de medicinas a la población. A Polonia, que es el país que más refugiados está recibiendo. Esto es muy importante, a la población le da mucha esperanza. También da esperanza cuando el presidente se acerca a los lugares del frente, como en Bajmut, eso les da un subidón increíble. Pero le quedan muchos meses, esto no va a acabar. Ahora mismo está muy estancado por el frío, la gente está sufriendo mucho. Cuesta mucho avanzar en el terreno de batalla, pero están muy esperanzados", ha destacado Laura.

Antes de despedirse de Isabel Jiménez, Laura de Chiclana ha recalcado: "Tengo que agradecer vuestra preocupación al decirme que no me meta ahí. Yo sé que os he dado muchos quebraderos de cabeza, pero lo voy a seguir haciendo".