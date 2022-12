Diego Matamoros vuelve a pasar por quirófano para aliviar sus dolores: "Ver que hay esperanza es como si me tocase El Gordo"

Diego Matamoros ha decidido intentar aliviar los fuertes dolores que sufre debido a la enfermedad crónica, congénita y degenerativa que padece. El hijo de Kiko Matamoros ha llegado a no poder hacer vida debido al malestar hasta llegar al punto de ser hospitalizado.

El exconcursante de Supervivientes ha pasado por el quirófano del doctor Abejón, jefe del servicio médico de la Unidad del dolor de varios hospitales madrileños. Para intentar calmar el sufrimiento del televisivo ha optado por utilizar corticoides y radiofrecuencia pulsada.

La operación tuvo lugar el pasado martes y duró apenas 20 minutos. De hecho, al salir pudo de nuevo volver a su hogar junto con su pareja Marta Riumbau. El joven ha confirmado en su perfil de Instagram que, por el momento, los dolores han remitido.

"La verdad, solo os puedo decir lo feliz que estoy desde que he dejado de tener ese continuo dolor que no me dejaba avanzar" ha asegurado el hijo del colaborador de Salvame. "Todavía queda camino por recorrer, pero de momento puedo deciros que levantarme sin dolores ya es un paso de gigante en mi vida. ¡Ver que hay esperanza en todo esto ha sido como si me hubiese tocado El Gordo!".

Sin embargo, como él mismo es consciente, este descaso de sus dolencias es temporal. Como así ha confirmado, hasta dentro de 3 o 4 semanas no pude saber el efecto completo de la intervención.