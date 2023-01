Desde hace años los vecinos de Arroyomolinos han denunciado que sus parcelas, localizadas en las calles Alameda y Álamos del casco urbano de este municipio madrileño, están sufriendo desprendimientos ocasionados por la crecida del arroyo de la Arroyada. Tras las lluvias que azotaron a toda la Comunidad de Madrid, el flujo de agua del arroyo se incrementó significativamente y como consecuencia, el pasado 13 de diciembre se produjeron desprendimientos en algunas parcelas. En total son 16 familias afectadas, pero solo cinco parcelas han sufrido desprendimientos hasta el momento.

La parcela de Gloria Cristino, portavoz de los vecinos afectados, fue una de las propiedades afectadas tras las lluvias. "Se volvió a derrumbar otra parte de atrás de mi parcela", continúa. Relata que esta situación viene sucediendo desde diciembre de 2019, pero considera que los desprendimientos no se deben simplemente a las lluvias. Cristino afirma que hace hace más de diez años se construyó una depuradora en Móstoles que ha contribuido al incremento del caudal del arroyo. También asegura que la zona donde están ubicadas las viviendas "no se protegió" y que "el caudal del arroyo se modificó".

Cristino también atribuye los desprendimientos de las parcelas a un colector que se encuentra debajo de un puente cercano a su vivienda, el cual crea una especie de "presa" y provoca que el agua rebote y siga un recorrido distinto al que debería. "Ya estaba empezando a comerse el terreno y las tierra de esa zona", continúa la portavoz de los vecinos. De hecho, afirma que actualmente se puede apreciar que el retranqueo de las viviendas, las cuales fueron construidas hace 30 o 40 años y que pertenecen a la misma obra, es menor en algunas partes.

El inicio de los derrumbes

El 1 de noviembre de 2021 se produjeron los primeros derrumbes. Para Nuria, otra de las vecinas afectadas, la noche de Halloween y la madrugada del Día de Todos los Santos de ese año fueron una auténtica pesadilla. Había comprado su vivienda hace pocos meses cuando de repente el muro de su parcela se cayó. "Desde entonces mi casa está al aire libre, no tengo ningún tipo de privacidad", continúa.

Nuria, al igual que Gloria, también sostiene que la construcción de la depuradora y la instalación del colector han hecho que el caudal y el cauce del río cambien "porque el agua va buscando por donde salir, si tú le cortas por un lado, pues va a buscar por otro". Como consecuencia, el arroyo se ha ido acercando a la zona de las viviendas y se han producido estos desprendimientos, afirma Nuria.

Las vecinas consideran que el Ayuntamiento es la institución encargada de solucionar este problema puesto que el área afectada está dentro de una zona urbana. Sin embargo, afirman que primero se debe contar con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo. "La Confederación dio permiso para actuar de forma urgente, no para arreglar todo lo que había ocurrido, pero sí para realizar obras de urgencia, para que no se cayera más", expresa Nuria. Además, destaca que a pesar de que el Ayuntamiento tiene los permisos necesarios todavía no ha comenzado la construcción.

El Ayuntamiento reforzará los taludes del arroyo

Luis Quiroga, concejal delegado de Medio Ambiente y Mantenimiento de la Ciudad, afirma que desde que los hechos se empezaron a producir, "el Ayuntamiento empezó a trabajar y nos pusimos en contacto tanto con la Confederación como con la Comunidad de Madrid". Además, expresa que "en este caso, al producirse los hechos en dominio público hidráulico, el responsable es la Confederación Hidrográfica del Tajo".

El concejal continúa explicando que a raíz de los desprendimientos el Ayuntamiento se puso a trabajar en un proyecto aprobado el pasado mes de octubre y sacado ya a licitación. "Vamos a reforzar los taludes del arroyo para que dejen de seguir erosionando", explica Quiroga. Además detalla que el proceso se encuentra en "fase de formalización de contratos" y que, tras hablar con las empresas que han sido adjudicatarias, las obras empezarán después de las fiestas. "Cuando pase Reyes comenzarán los trabajos para darle solución a estas parcelas", concreta.

Explica que el Ayuntamiento presentó un proyecto global para darle solución a la zona y que de momento, la Confederación solamente los ha autorizado a realizar una parte, "que es la que hemos sacado a licitación y es la que está adjudicada y se va a formalizar el contrato para que comiencen las obras después de las fiestas de Navidad". Además, reconoce que desde que se puso en funcionamiento la depuradora el volumen de agua del arroyo ha aumentado. "Eso lo juntas con las lluvias torrenciales y ha sido lo que ha producido el desprendimiento de tierra".

Con respecto al colector que, según los vecinos, también está contribuyendo al desprendimiento de las parcelas, el concejal afirma que "le consta" que el Canal Isabel II va a proceder a su retirada. Sin embargo, desconoce cuando se realizará la obra. "No sé cómo lo tendrán. Creo que están pendientes de permisos de Confederación para poder proceder, que ya tienen un estudio hecho de desviar esas aguas a través de otros colectores cercanos mediante bombeo". También piensa que "van a proceder a retirarlo a la par que nosotros realizamos las obras de protección de esos taludes".

Por su parte, el Canal Isabel II expresa que ellos no han construido el colector porque se trata de un "tema municipal" y que ellos solo se encargan de lo referente al alcantarillado. Por lo tanto, afirman que no tienen conocimiento sobre las obras que se llevarán a cabo para retirarlo.

Desde que iniciaron los desprendimientos, Nuria ha perdido tres metros de largo por diez de ancho de su parcela y hasta el momento solo se le han valorado los enseres que ha perdido, pero no el terreno. Por su parte, el concejal expresa que desde el Ayuntamiento se han enviado técnicos para valorar los daños y que una vez finalizadas las obras se podrán levantar de nuevo los muros y vallas en la terminación de las parcelas. Sin embargo, Nuria expresa que nadie ha ido hasta la zona donde está su casa a realizar un estudio. Hasta el momento las casas no se han visto afectadas, solo las parcelas, pero en una de las viviendas ya hay algunas grietas, según Gloria.

Sin constancia de permisos de construcción

La Confederación Hidrográfica del Tajo dice que "las viviendas afectadas ubicadas en la margen del cauce del arroyo de la Arroyada se sitúan en zona de policía (de relleno), por lo que para su construcción requeriría de autorización de esta Confederación, sin que exista constancia en nuestras bases de datos de que dispongan de la misma". Además, explican que, la Ley del Plan Hidrológico Nacional establece que, debido a que el tramo afectado es urbano, su conservación es competencia municipal.

Confirman también que, el Ayuntamiento les solicitó autorización para llevar a cabo una serie de actuaciones en el tramo afectado para adecuarlo y reparar la talud. Además, explican que en diciembre de 2021 autorizaron al Ayuntamiento a retirar restos vegetales y materiales de construcción arrastrados y a "realizar en caso de urgente necesidad, trabajos de protección de carácter provisional, siendo responsables de los eventuales daños que pudieran derivarse de dichas obras o en su caso los promotores que las hayan construido".

La Confederación concluye que, las obras de protección solicitadas por el Ayuntamiento el 20 de diciembre de 2021 se han tramitado en un procedimiento específico independiente que han sido resueltos el 19 de septiembre de 2022 y en el que se autoriza al Ayuntamiento a realizar las obras. Además, explican que no tienen constancia de ninguna modificación en el trazado del arroyo y que no se aprecian cambios significativos a la vista de la cartografía consultada.