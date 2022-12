Ocho trucos para ahorrar agua en casa y reducir la factura mes a mes

Aunque el uso del agua en el hogar no haya tenido un impacto tan elevado en nuestras facturas, como ha ocurrido con el gas o la electricidad, lo cierto es que racionalizar su consumo es fundamental para ahorrar cada mes y ser sostenibles con el medioambiente.

En este sentido, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ofrece a los consumidores una serie de recomendaciones para poner en práctica en casa y reducir el consumo de agua y nuestra huella ecológica.

Evitar el derroche de agua

La primera medida para evitar el derroche de agua, y puede que la más importante, es cerrar el grifo siempre que no sea necesario, como al fregar, al lavarnos los dientes o enjabonarnos las manos. "No todos los grifos son iguales, ya que algunos son más eficientes", recuerda la OCU. Para comprobar si nuestro grifo es o no eficiente, basta con dejar correr el agua durante medio minuto y medir posteriormente la cantidad. "Si es más de cuatro litros, el grifo es derrochador".

La solución en ese caso es sustituir la grifería por otra más eficiente y, si eso no es posible, recurrir a un dispositivo de ahorro de agua, como un limitador de caudal, limitadores de recorrido, aireadores o interruptores de caudal.

Por otro lado, el inodoro es otro de los elementos de la vivienda que gasta más agua, sobre todo si hay problemas con la cisterna. "Los modelos más eficientes cuentan con cisterna de doble pulsador, que descarga 3 litros para aguas menores y 6 litros para aguas mayores", explica la organización. Así, lo ideal es tener una de estas cisternas, pero si el inodoro es antiguo y cambiarlo no es una opción, existen otras alternativas, como instalar un dispositivo ahorrador o colocar un limitador de descarga.

Hábitos para ahorrar agua

La OCU propone una serie de recomendaciones que pueden contribuir al ahorro de agua en la vivienda y que son fáciles de aplicar: