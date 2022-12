La separación de Tamara Falcó e Íñigo Onieva se convirtió en uno de los temas más comentados por las revistas y secciones del corazón de los programas televisivos. Además, la participación de la marquesa de Griñón en el nuevo spot de Campofrío, donde asegura que ha perdido "la fe en el amor", han sorprendido a todos.

Sin embargo, según las informaciones de las últimas semanas, Falcó no estaría del todo desengañada pues, tal como afirmó Leticia Requejo, colaboradora de El programa de Ana Rosa, la marquesa tendría una nueva ilusión. Se trata de Hugo Arévalo, amigo en común de Falcó y Onieva, a quien no le ha sentado nada bien el acercamiento de su amigo a su exnovia.

La situación, no obstante, está suponiendo un auténtico quebradero de cabeza para Tamara Falcó. Tal como ha asegurado la periodista Beatriz Cortázar en el matinal de Telecinco, "está desbordada y tiene mucho estrés": "Una vez más, ha optado por refugiarse en su fe, como hizo cuando sucedió la ruptura con Íñigo".

Por su parte, Bibiana Fernández ha optado por ser muy sincera y pese a las críticas que pudiera recibir, ha afirmado: "Entre un señor y otro, aunque me arrastren por las calles de Madrid, me quedo con Íñigo. Yo no quiero sufrir, pero entre aburrirme y divertirme...".

Cortázar ha agregado que Onieva "ha hecho méritos" para tratar de recuperar a Tamara Falcó como, por ejemplo, hacer el camino de Santiago. Una información que Fernández ha comentado: "Hace el camino todos los años porque le gusta, pero no le da tiempo a que le perdonen todo lo que ha hecho". Isabel Rábago, además, ha agregado: "A día de hoy, me sigo creyendo a Íñigo porque no le he pillado en ninguna mentira". Finalmente, todos los colaboradores del matinal han coincidido en que no le ven ningún futuro a la relación de Tamara Falcó y Hugo Arévalo.