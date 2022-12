Las fiestas de Nochebuena y Nochevieja suponen un quebradero de cabeza a la hora de encontrar el estilismo perfecto con el que celebrar las navidades y dar la bienvenida al año nuevo.

Este viernes, a pocas horas de la cena de Nochebuena y a tan solo una semana de la de Nochevieja, Espejo Público ha contactado en directo con Rosa, una estilista que no ha dudado en dar algunos consejos para conseguir el mejor conjunto.

Rosa ha destacado que tenemos que aprovechar la ropa que tenemos ya en el armario y, así, evitar comprar de más. De la misma manera, ha agregado que no se deben "mezclar tendencias": "Mucha gente piensa que cuantas más cosas me ponga de Nochevieja, mejor. Y no, no podemos mezclar, por ejemplo, lentejuelas con terciopelo".

Además, la estilista ha apuntado que "si no soportamos los vestidos, los tacones y las lentejuelas, no nos los tenemos por qué poner". Finalmente, en cuanto a los consejos para las mujeres, Rosa ha sentenciado que, aunque el negro es "el color de la fiesta", debemos optar por los colores: "Podemos estar festivas llevando un look distinto para no quedarnos en lo de siempre".

Respecto a los hombres, el matinal ha optado por proponer a la estilista que comente algunos de los looks de los colaboradores. Así, Rosa ha destacado que el atuendo de Diego Revuelta durante el programa del pasado jueves, cuando el presentador optó por un traje con tirantes, ella "le pondría una chaqueta". Revuelta, por su parte, ha apuntado que "parecía que iba a servir los gin tonics de Espejo Público".

Además, Rosa ha comentado el conjunto elegido por Jaime Cantizano durante un evento: "Siempre va estupendamente, pero le voy a poner una peguita. Yo le quitaría el chaleco. Si estamos en una cena de Nochebuena tradicional, puede resultar un poquito incómodo".

Respecto al aspecto de Ricky García, la profesional ha apuntado: "Es joven y lo veo fantástico jugando con la pajarita. Si lleva los calcetines de colores, sería el punto perfecto para arriesgar porque son divertidos". Por último, respecto a Roberto Brasero ha sentenciado: "Lo veo estupendo. Ha capeado muy bien el temporal", unas palabras que han desatado las risas en el plató de Antena 3, donde han comparado el chiste de la estilista con los que suele hacer Matías Prats.