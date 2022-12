El Juzgado de Instrucción número 5 de Gavà (Barcelona) ha decretado prisión provisional y sin fianza para cinco hombres integrantes de un grupo organizado que agredió sexualmente a mujeres en la comarca del Baix Llobregat. Estas son las claves del caso.

¿A cuántas mujeres han agredido?

Según fuentes judiciales, por el momento a los acusados se les atribuye la violación de tres chicas, pero del análisis de sus teléfonos móviles se desprende que puede haber otras víctimas que por el momento no han sido identificadas.

¿Cuándo han sido detenidos?

Los Mossos d'Esquadra han detallado que la investigación policial se inició a finales de 2021, tras la denuncia presentada por una de las víctimas.

Las pesquisas policiales derivadas de esta primera denuncia culminaron el pasado lunes, día 19 de diciembre, con la detención de estos cinco hombres.

La Unidad de Investigación de la comisaría de los Mossos de Gavà es la encargada de la investigación de este caso, que sigue abierta y que se encuentra judicializada.

¿Qué dice la jueza?

Ha ordenado prisión provisional, comunicada (excepto con las víctimas por cualquier medio) y sin fianza para estos cinco hombres acusados de cinco delitos de agresión sexual y tres de agresión sexual o abuso sexual a tres víctimas.

En el auto de prisión, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Gavà considera que de las "diligencias practicadas se ha evidenciado que se trata de un grupo organizado que actúa del mismo modo con sus víctimas".

¿Cuál es la versión de los detenidos?

Durante su comparecencia ante la jueza, que aceptó la medida de prisión solicitada por el Ministerio Público y la acusación particular, los detenidos se acogieron a su derecho a responder exclusivamente a sus abogados.

Los presuntos violadores han admitido que hubo relaciones sexuales con las víctimas, pero defienden que "fueron consentidas". Los abogados defensores han tratado de desmontar las acusaciones destacando que una de las agredidas intercambió posteriormente mensajes de WhatsApp con uno de los detenidos.

¿Qué dicen las víctimas?

La jueza considera que las mujeres agredidas "han sido contundentes en las cuestiones más trascendentales" y han expuesto los hechos "sin contradicciones" en sus declaraciones.

Según se desprende del auto, que habla de "depredación sexual", los acusados obligaban a las víctimas a practicar felaciones, además de sexo anal y vaginal.

Una de las víctimas ha declarado que accedió a practicar sexo con uno de los jóvenes, el que la captó inicialmente, pero que cuando estaba a solas en la habitación con él, irrumpieron el resto de amigos y la sometieron en grupo.

Otra de las víctimas ha declarado que estuvo en un piso jugando a videojuegos y bebiendo con los ahora detenidos y que cuando estaba "muy borracha" la violaron "anal y vaginalmente" por turnos en una habitación.

Los presuntos agresores aprovecharon el estado de embriaguez de la joven para penetrarla vaginal y analmente por turnos y obligarle a hacer felaciones, a pesar de que la víctima pidió que "pararan" y que "no quería nada con ellos", afirma la juez.

Añade que los investigados "hicieron caso omiso" a las peticiones de la mujer, al tiempo que jaleaban: "Si tú puedes, eres una campeona".

Y refleja que la denunciante "se encontraba presa del pánico por la situación ambiental en la que se encontraba, ha manifestado que estaba en shock y que lo único que quería era marcharse de ahí".

¿Cuál era su 'modus operandi'?

De acuerdo con las diligencias practicadas, uno de los detenidos captaba a las chicas, en ocasiones a través de webs y app de citas, y conseguía quedar con ella en fiestas privadas, que normalmente tenían lugar en pisos. Allí consumían grandes cantidades de alcohol hasta que las víctimas se encontraba ebrias.

Después, los demás amigos "se aprovechan de la vulnerabilidad de las chicas sometiéndolas a prácticas sexuales no consentidas", afirma la jueza. Añade que el modo de actuar era "habitual" y lo habían normalizado "menospreciando a las mujeres, considerándolas objetos cuya finalidad es satisfacer sus deseos sexuales y minusvalorando la voluntad de las mujeres".

¿Qué dicen los mensajes de WhatsApp?

Los mensajes extraídos de los teléfonos móviles de los acusados han sido clave en la investigación. En ellos, los detenidos se jactaban de sus violaciones y menospreciaban a las víctimas.

"Como alguna la líe, nos vamos todos a la cárcel", es uno de los muchos mensajes recuperados por los Mossos d'Esquadra y que figuran en las diligencias. "Resulta sorprendente que los investigados tengan temor a ir a la cárcel si efectivamente todo ocurrió con la voluntad de las denunciantes", razona la juez, al respecto.

Además de los mensajes y audios sustraídos de los teléfonos móviles de los investigados, hay un grupo de WhatsApp que los investigados compartían con otros amigos.

"Te pueden buscar la ruina por un polvo que no vale la pena. ¿Pero no dice nada de violación ni nada no? Esa palabra da miedo, sabes cómo están las cosas. Una violación sería ir por la calle, pillar a una tía, atarla y eso. Igual ella dijo que no quería hacer de todo y lo hicimos, es diferente", comentó uno de los acusados en el chat el 25 de noviembre de 2021.

Otros mensajes de texto o audios revelan el tono festivo con que los acusados se referían a las víctimas: "Desde cuando una tía es solo para uno", "aquí yo consigo tías y si no invito qué", "la chica va muy borracha, se aproxima trío" o "recuerdo que al día siguiente dijo el D. (risas) a la chavala esa la hemos destrozado, le hemos dado en el DNI".