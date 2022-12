El armario perfecto de cada temporada reúne dos tipos principales de prendas de vestir. Por un lado, los siempre acertados básicos, prendas que siempre van a triunfar y que nunca van a pasar de moda. Por otro, alguna nueva adquisición de acuerdo a la tendencia actual. Ambas vertientes pueden combinarse (¡o no!) para permitirnos crear el look con el que nos sintamos más cómodos. La inspiración para nuestras compras trendy la vemos en las pasarelas, pero también en algunas de nuestras series favoritas (¿qué fashionista no ha caído rendido ante los outfits de Emily en París o ha descubierto que lo gótico también va con su personalidad gracias a la Miércoles de Jenna Ortega?

Aunque nos encanta incluir estas novedades en nuestro vestidor, nuestros favoritos siguen siendo los básicos. Y, de ellos, los pantalones vaqueros. A pesar de que esta prenda es un fondo de armario universal, podemos encontrar miles de modelos, colores y formas de lucirlos. ¿Por qué nos gustan tanto? Su versatilidad para ser parte de los looks más formales o, por el contrario, con propuestas para reinar en el street style (¡vivan las sneakers!) les han llevado a ser uno de los favoritos. Más si apostamos por marcas de calidad que nos aseguran que van a estar muchos años en nuestro armario. Pepe Jeans y Levis son dos de ellas y ahora están con rebajas de hasta el 50% en Primeriti, tanto para él como para ella.

Un vaquero Levis para ella, al 49%

De corte hifh loose, con un tono azulado claro y confeccionado en algodón orgánico y cáñamo. Así es uno de los vaqueros rebajados en Primeriti para ella. Tiene tiro alto, pero se ajusta en la cadera hasta el muslo para dejar el resto de la pierna holgada y conseguir ese efecto que tanto alarga las piernas.

El precio habitual del modelo es de 135 euros, pero gracias a la rebaja del 49% ahora cuesta solo 69.

Estos pantalones alargan las piernas. Primeriti

Un Tommy Jeans para él, por 56 euros

En color azul efecto lavado y con silueta slim fit, estos vaqueros se ajustan a la pierna para realzar la figura. Ofrecen un estilo juvenil y son perfectos para lucir hasta los tobillos... ¡y dejar a la vista los calcetines con las deportivas!

El precio habitual del modelo es de 94,90 euros, pero gracias a la rebaja del 41% ahora cuesta solo 56.

Estos vaqueros tienen un corte 'slim fit'. Primeriti

