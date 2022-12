Marta Luisa de Noruega denuncia el acoso que sufre recordando el suicidio de su exmarido, Ari Behn: "Temo que la historia se repita"

"Los días previos a la Navidad son muy difíciles en nuestra familia porque recordamos a Ari y lo que pasó en estas fechas hace 3 años. Son días muy oscuros a nuestro alrededor y también en nuestro interior", ha declarado Marta Luisa de Noruega sobre aquel infausto 25 de diciembre de 2019 en el que su exmarido, el escritor y padre de sus hijas Ari Behn, se quitaba la vida tras pasar un tiempo sumido en una profunda depresión.

La princesa escandinava ha aprovechado la ocasión para hablar no solo de su familia, sino de que, entre otras cosas, Behn no soportó el acoso mediático tras su divorcio con la hija de los reyes Harald V y Sonia de Noruega y que sus hijas -Maud Angélica, Leah Isadora y Emma Tallulah- aún siguen procesando lo ocurrido.

"Tenemos que llorarle y pasar de nuevo por todas las emociones del duelo. Necesitamos ser una piña, paz y tranquilidad. Son tres hijas a las que tengo que abrazar y por las que estar ahí. Tres hijas y cada una con sus diferentes necesidades y formas de lidiar con el dolor. Porque es un dolor que durará muchos años. Y fases del duelo que serán nuevas. Por ello yo también necesito cuidarme, para poder estar ahí para mis hijas", ha agregado la princesa.

Cuenta todo ello, entre otras cosas, porque desde que se marcase una salida al más puro estilo Sussexit y decidiese salir de la Casa Real para poder vivir su amor con el autoproclamado chamán Durek Verrett, el acoso que ha vivido su familia ha sido bastante insoportable.

"Durante la segunda mitad de este año hemos vivido una tormenta mediática sin parangón. Durek y yo hemos tenido que aguantar año tras año una cobertura de prensa que la mayoría de la gente únicamente sería capaz de soportar. Y mi salud mental no estaba en su mejor momento cuando ha este período tan duro como es para mí la época prenavideña", ha revelado.

"Y yo sé lo que la presión constante de los medios a lo largo de años puede conducir a hacer a una persona. Lo he llevado dentro de mí desde que era adolescente, e incluso antes. Además, temo que la historia se repita", ha dicho Marta Luisa, quien ha denunciado, por poner un ejemplo, lo que para ella era una "emboscada": una clienta habitual de su pareja era en realidad una periodista encubierta de un medio noruego.

La princesa Marta Luisa de Noruega y el escritor Ari Behn, quien fuera su pareja durante 16 años. GTRES

"Ya he vivido esto mismo. Hay periódicos que no escatiman en medios para conseguir un artículo que les dé una visita más. Le hicieron lo mismo a Ari. Nunca se rindieron. Le siguieron. Le acecharon. Le criticaron todo el tiempo. No le iban a dejar que siguiese con su vida. Y hasta lo criticaron cuando ya estaba muerto. Ojalá no esperen tanto para recapacitar esta vez", ha finalizado.