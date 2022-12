Antonio Montero habla en 'Sálvame' sobre su matrimonio con Marisa Martín Blázquez: "Lucho cada día de mi vida por mi relación"

Citas, mensajes y fiestas de empresa suelen ser las ascuas que avivan las relaciones entre diferentes personalidades de la televisión. Sin embargo, hay parejas que llevan décadas juntas y mantienen su intimidad en la más estricta intimidad. Y una de ellas es la de Antonio Montero y Marisa Martín Blázquez.

El tertuliano de Sálvame y la colaboradora de El programa de Ana Rosa llevan casados desde 1989 y tienen dos hijos en común, Nicolás y Marieta. Pero, este jueves, el programa de Jorge Javier Vázquez llevó el testimonio de una persona que cuestionaba la relación de ambos.

"Creo que Antonio y Marisa mantienen las apariencias", opinó Lydia Lozano. Y es que, durante la tarde, hablaron de separación, de crisis, de reconciliación... Pero el periodista no quiso revelar nada, como ha hecho hasta ahora públicamente.

Después de ver el testimonio, Kiko Hernández le preguntó si continuaban juntos, algo que él se negó a contestar. "De mi vida privada no hablo, la relación que tenga con ella tampoco es algo que le importe a nadie", respondió.

"Las relaciones de cualquier pareja son algo complejo como para hablarlo de forma...", argumentó. Por su parte, Jorge Javier Vázquez opinó que los veía, después de casi cuatro décadas juntos, como amigos y familia, pero que tenían algo "mucho más importante", algo con lo que Antonio Montero coincidió.

"Por ahí va, cualquier cosa que tenga en mi vida no es comparable con la relación que tengo con una mujer con la que llevo 39 años", defendió. "Mi relación es muy importante, insuperable por cualquier cosa que me pueda pasar en mi vida".

"Lucho cada día de mi vida por mi relación y creo que vale la pena mantenerla como sea con todas las dificultades. Y eso no quiere decir que no me guste Alba Carrillo, me encanta", añadió.