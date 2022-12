Feijóo: "Volveremos a poner el delito de sedición en el Código Penal"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la tensión política que se vive en España. En esa línea, le ha reprochado que pretenda reformar el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial siguiendo "un cronograma" y aprovechando "los puentes y festivos".

Así lo ha expresado en una entrevista en 'Espejo Público', donde ha subrayado "la frivolidad" del Gobierno tratando a las instituciones: "Frivolidad es aprovechar las Navidades, el Mundial de fútbol, el puente de la Constitución y el día de la Lotería Nacional para aprobar definitivamente por primera vez en 200 años el debilitamiento del Estado eliminando el delito de sedición".

Y ha prometido que si el PP gobierna "volveremos a poner el delito de sedición" en el Código Penal porque su deber es "proteger el Estado". También ha asegurado que repondrá la malversación para acabar "con la cacicada" del Gobierno.

"Nunca hemos tenido un Gobierno que haya dictado 133 leyes a través de reales decretos. Eso es una invasión del poder ejecutivo al poder legislativo y ahora pretende invadir también el poder judicial", ha añadido.

En manos de los independentistas

Ha destacado además que el líder del Ejecutivo está en manos de sus socios de ERC: "Jamás Esquerra ha tenido tanto poder en este país. En España no se puede hacer una ley si Esquerra no quiere, no se puede aprobar unos Presupuestos si Esquerra no quiere... Nunca ERC pensó que iba a ser coautora del Código Penal español".

Feijóo ha insistido en acusar a Sánchez de la rapidez a la hora de tramitar la modificación de los delitos de sedición y malversación. "La reforma de la ley del solo sí es sí no la ha reformado todavía, para esa no ha tenido tanta prisa", ha ironizado.

"El Gobierno ha hecho exactamente lo contrario de lo que se comprometió a hacer y eso es un fraude electoral", ha sentenciado.

El presidente del PP también ha asegurado que Sánchez se ha apoderado del PSOE: "El partido de Sánchez le ha hecho una OPA al partido socialista". Y ha dicho que "cualquier persona que se mueva es cesada o es expulsada del partido socialista" por el presidente del Gobierno.