Retiran los cargos por acoso sexual contra el cantante Rex Orange County

La industria musical anglosajona quedó sacudida hará unos meses, el día 10 de octubre, cuando ante el Tribunal de la Corona de Southwark una persona acusó de acoso sexual a una de las grandes promesas de la actualidad, Rex Orange County, de 24 años, quien rápidamente lo negó todo y, ahora, la justicia le ha dado la razón.

Alexander O’Connor, su verdadero nombre, fue acusado con seis cargos sobre unos hechos que presuntamente habían ocurrido en junio de 2021, pero él se declaró inocente y dedicó su libertad bajo fianza a demostrarlo, cancelando todas las fechas de la gira internacional que tenía ya preparada para la promoción de su cuarto álbum de estudio, Who Cares?.

Este jueves 22 de diciembre, según ha podido saber BBC News, él mismo ha dado a conocer la decisión de la Fiscalía de la Corona y un tribunal londinense, quienes han retirado los seis cargos por abuso sexual. "Todo cargo contra mí ha desaparecido. La Fiscalía de la Corona ha revisado las pruebas y ha decidido que este caso no va a ir a juicio, con veredicto de no culpabilidad para todos los cargos", ha comenzado diciendo Rex Orange County.

Las pruebas, entre las que se encontraban imágenes de las cámaras de seguridad y el testimonio de un testigo, no confirmaban las acusaciones y no servían para llevarlo a juicio, el cual estaba previsto para el 3 de enero. "Siempre he negado estas acusaciones y agradezco que las pruebas independientes me hayan liberado de cualquier delito. Nunca he acosado a nadie y no apruebo ni la violencia ni los comportamientos abusivos de ningún tipo", ha añadido.

Asimismo, como quería ser él quien lo aclarase ante sus fans, ha explicado en qué consistió la denuncia puesto que no le habían "permitido" hablar de ello hasta ahora. "Fui falsamente acusado de tocar pierna, cuello, espalda y culo. Por ello recibí seis cargos de acoso sexual", ha puntualizado.

“I have always denied these allegations and am grateful that the independent evidence has cleared me of any wrongdoing ... CCTV footage obtained by the police contradicted their version of events.” pic.twitter.com/7VwrQccGzB — Pop Crave (@PopCrave) December 22, 2022

"Y la única prueba contra mí era su palabra", ha añadido, así como que las grabaciones de las cámaras de seguridad "contradecían" la versión de la acusación y que el interrogatorio a la persona que estaba esa noche con quien presentó la denuncia no apoyaba las acusaciones contra él.

"Ha sido una etapa difícil para todos los implicados y me gustaría dar las gracias a las personas que me han ayudado a superarlo, así como a mi familia y seres queridos por su continuo apoyo", ha finalizado Rex Orange County, quien no ha aclarado si regresará a la gira que tenía prevista o descansará durante un tiempo.º