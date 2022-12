Jorge Ponce 'esculpe' la cara de Pablo Alborán "de una forma que no se ha hecho jamás"

Pablo Alborán fue el último invitado de 2022 de La Resistencia, donde acudió para presentar la gira de su cuarto álbum, La cuarta hoja. Además, le hizo un regalo al equipo del programa de Movistar Plus+.

Broncano, Ricardo Castella y Grison recibieron una entrada VIP para el concierto en Madrid del cantante el próximo 22 de diciembre de 2023, cuando se cumpla un año de su visita de este jueves.

Pablo Alborán, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

Pero Alborán no se fue con las manos vacías, y Jorge Ponce le quiso hacer un original obsequio para despedir el año. Si en su anterior visita el colaborador le hizo una escultura en un seto, en esta ocasión fue en comida.

"Como eso ya se había hecho, esta vez he innovado, he ido más allá, he realizado una escultura de una forma que no se ha hecho jamás", afirmó el colaborador del programa.

Jorge Ponce, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

Miembros del equipo de La Resistencia llevaron una escultura tapada con una tela y, al retirarla, Ponce sorprendió a todos cuando dejó al descubierto un troncho de kebab.

"¡Está muy logrado!", exclamó el cantante al ver su 'cara' en el trozo de carne. "Se nota que lo has hecho tú porque tiene el mismo corte del seto", comentó el invitado entre risas.