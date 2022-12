Patxi López: "El PP es ahora mismo el partido más antisistema que hay en este país"

Patxi López (Portugalete, 1959) fue el primer lehendakari no nacionalista del País Vasco, aunque él dice que es "el segundo" después de Ramón Rubial, presidente del Consejo General Vasco en la etapa preautonómica. López recibió en 2009 el apoyó del PP, que ahora debe 'sufrirle' en la portavocía del PSOE en el Congreso, donde defiende las políticas de quien fue su rival en las primarias de 2017: Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. El socialista sostiene la importancia de los pactos con ERC y Bildu por su contenido y también la reforma de la malversación, recién aprobada. Además, en esta entrevista con 20minutos carga duramente contra el Tribunal Constitucional (TC) y el PP tras el choque institucional.

¿Cómo se soluciona la crisis institucional tras la decisión del TC de paralizar el trámite de la reforma de su renovación?Presentaremos una proposición de ley que contenga las dos enmiendas que hemos tenido que quitar en el Senado. Mantenemos el objetivo: cumplir con la Constitución y renovar los órganos que corresponden. Ya estamos hablando con el resto de grupos.

¿Cuándo la presentarán?Cuanto antes.

¿Habrá algún cambio más?Vamos a ver primero qué dice la auto del TC, por si hubiera que introducir alguna otra cuestión.

Visto lo ocurrido, ¿lo habrían hecho diferente?Es verdad que el Constitucional hablaba en alguna sentencia de la homogeneidad, pero se hace habitualmente por motivos de celeridad. En este caso, para no mantener una situación lesiva para la propia democracia: jueces con el mandato caducado adoptando decisiones que no les corresponden. La ministra de Justicia recordaba que el PP ha hecho casos estrambóticos. La sentencia también dice que se han lesionado los derechos de algunos grupos. Me gustaría saber cuáles, ya que todos hemos podido debatir el texto y de presentar enmiendas y debatirlas.

El choque institucional también ha subido el nivel de crispación en el Congreso. ¿Ayudan las declaraciones de su compañero Felipe Sicilia comparando al PP con Tejero el 23-F?Es que esto es algo sin precedentes. Y no solo en España. En ningún país europeo se había paralizado preventivamente la labor de las Cámaras. Es una intromisión gravísima. Nos están diciendo qué podemos debatir y qué no. Por eso hablamos de que el PP ha llevado al límite la tensión institucional. Ya no se trata de insultos y descalificaciones, sino que están jugando con las bases fundamentales de nuestro sistema democrático.

Patxi López, portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados. Jorge París Hernández

¿Se siente cómodo con la reforma de la malversación?No se trata de comodidad, se trata de hacer lo que corresponde. Es una decisión política que busca resolver un problema heredado del PP. Y las políticas decididas, valientes y arriesgadas que está adoptando el Gobierno funcionan. Hoy no está rota ni España ni la convivencia, como en 2017. Lo que se ha roto es el independentismo. Les hemos quitado los argumentos. Además, le estamos diciendo a los catalanes que en España cabemos todos, pensemos lo que pensemos. Y los resultados se ven. El PSC es líder en Cataluña. El PP hizo la antipolítica y utilizó solo la confrontación. La Justicia debe ser el último recurso cuando fracasa la política, pero el PP no intentó hacer política, sino utilizar ir contra Cataluña para obtener votos en otras partes.

¿Cómo se puede garantizar que ningún condenado por corrupción se beneficie de este cambio legal?El cambio que hemos hecho diferencia entre el corrupto que roba y se lo lleva a su casa, y aquel que coge fondos públicos y los desvía a otra partida dentro de la administración pública. Por ejemplo, un alcalde que coge fondos europeos para hacer un polideportivo y lo destina a pagar nóminas. No es lo mismo. No tocamos las penas a los que roban, ni de cárcel ni de inhabilitación. Esto hay que dejarlo muy claro.

¿Hasta dónde llegará la entente con ERC?Los pactos con ERC llegarán donde lleguen las políticas que necesita la mayoría de este país. El Gobierno está para asumir su responsabilidad y resolver los problemas de la gente. Y lo que hacemos es dialogar, negociar y pactar con los que quieren que este país avance. No se trata de con quién hacemos las cosas, sino para quién. A mí me achacan mucho los pactos con Bildu y con ERC, pero siempre les pregunto si saben lo que pactamos. Hemos pactado subir las pensiones. Y lo pacto con ellos porque el PP no quería subirlas. También el ingreso mínimo vital para familias sin ningún recurso o leyes como la de eutanasia o del aborto. El PP se ha encasillado en el ‘no a todo’ y tenemos que buscar otras alianzas.

¿Consulta, sí; referéndum, no?Eso que llaman referéndum es una consulta de parte que lo único que hace es fracturar. Si ellos dicen independencia, nosotros diremos título octavo de la Constitución.



¿Cree que los pactos con ERC o Bildu tendrán coste electoral?Lo tendrán si no explicamos las cosas. No debemos tener complejos porque lo que hacemos va en beneficio de la clase media y trabajadora, que en momentos de crisis es la que más necesita la acción del Estado.

Hay barones socialistas que no lo ven así, como Emiliano García-Page o Javier Lambán: ¿lo hacen por electoralismo?No lo sé, pero sus electores también tienen mejor sueldo, mayores becas o les han hecho fijos por la reforma laboral…

¿Le molesta que siempre se expresen con tanta vehemencia contra el propio partido?No es lo más apropiado, no.

Los puentes con el PP están rotos, pero en el caso de Fernando Grande-Marlaska los populares le han salvado de una comisión de investigación por la tragedia de Melilla.Lo hacen porque Marlaska ya ha dado todas las explicaciones y ha enseñado todos los vídeos. Eso ya se estaba convirtiendo no en una comisión para juzgar al ministro, sino para juzgar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y el PP parece que ha dicho que así no. Pero el PP en estos momentos posiblemente sea el partido más antisistema que hay en este país. No reconoce la legitimidad del Gobierno y dice que va a proteger al CGPJ del Gobierno de Sánchez. Tampoco reconoce la legitimidad del Parlamento. Aplauden cuando no nos dejan adoptar las decisiones. Es tremendo. Llevan cuatro años sin cumplir la Constitución y están todo el día dando lecciones de constitucionalidad. Van a Bruselas a decir que no nos lleguen los fondos europeos. Se ponen las pulseritas de España, pero son lo más antipatriótico que hay. ¿Dónde está el PP con sentido de Estado, con visión de país y con cultura democrática? No existe. [Alberto Núñez] Feijóo venía con ese aura de moderación que se ha desmontado en nueve meses. El único pacto que le han dejado hacer es con la ultraderecha en Castilla y León. No lidera nada.

El Senado aprobó el martes los Presupuestos. ¿Qué es lo que más va a notar la ciudadanía de a pie?Son los Presupuestos más sociales de la historia, nos sitúan en el futuro. Dedicamos una cifra récord a gasto social: el transporte gratuito, las becas, el ingreso mínimo vital, las pensiones, la atención primaria… También son transformadores, pues hacen un país más verde, más competitivo y más sostenible. Estas cuentas van a todos y cada uno de los ciudadanos. Y es la tercera vez que conseguimos aprobarlos en tiempo y forma, algo que no se había conseguido desde hace años.

Ya son más de 100 las rebajas a agresores sexuales por la ley del ‘solo sí es sí’, ¿la reformarán?Estamos en un momento en el que la jurisprudencia se está asentando. Si no se reconduce, habrá que hacer algún cambio.

¿Siente el PSOE como una derrota que la ley trans se apruebe sin su enmienda?Nosotros buscábamos mayor protección para los menores. No nos han aceptado la enmienda, pero el bien de contar con esa ley es superior. Desgraciadamente, será recurrida al Constitucional y esperemos que no la echen para atrás.

Otra enmienda problemática es la que busca sacar a los perros de caza de la ley de Bienestar Animal. Unidas Podemos no está a favor.Nuestra enmienda viene a pedir que animales con actividades cinegéticas tengan una regulación específica que de ninguna de las maneras va a permitir que sean torturados o maltratados. No ha habido acuerdo y tenemos que entender que hay un mundo urbano y otro rural. Ambos tienen que respetar a los animales, pero viven condiciones diferentes.

Dos leyes que parecen bloqueadas son la mordaza y la de vivienda, ¿algún avance?Hay avances. La de vivienda esperamos aprobarla a principios de 2023. Ha habido diferencias, porque para nosotros un gran tenedor es un fondo buitre o alguien que tiene comprada toda una zona, no un pequeño propietario que ha comprado pisos para completar su jubilación, pero compartimos el objetivo de tener una buena ley de vivienda. Luego está la ley mordaza, en la que estamos hablando.

Últimamente hay más desacuerdos que acuerdos en la coalición...No es verdad. Hemos gobernado 3 años y hemos sacado adelante 180 iniciativas que se han tenido que acordar no solo entre socios, sino con un montón de fuerzas políticas. No podemos publicitar más los desacuerdos que los acuerdos.

Usted se presentó en las primarias contra Sánchez en 2017 y hoy es su portavoz en el Congreso, ¿cómo ha sido el viaje?Es un viaje que posiblemente no se entienda si no se entiende lo que es la ‘cultura PSOE’. Nosotros ponemos en marcha unas primarias, pero cuando uno gana se convierte en mi secretario general. Yo me pongo a su disposición y él decide si cuenta conmigo o no. La colaboración con el presidente es absoluta y yo estoy encantado de cómo está ejerciendo la Presidencia.