Carmen Borrego llama, muy cabreada, a 'Sálvame' por hablar de su hijo: "¿Hay alguna manera de que se empatice con el dolor?"

Sálvame ha abordado este jueves la relación de Carmen Borrego con su hijo, al que han llamado, pero no ha querido declarar nada sobre el tema. Tras un rato comentando cada una de las aristas del conflicto, la colaboradora ha llamado cabreada al programa, pues no se encontraba en el plató.

"¿Hay alguna manera en que tus compañeros, a los que yo aprecio y quiero, y creo que algunos de ellos me quieren, empaticen con el dolor?", ha lanzado nada más comenzar a hablar. "¿Hay alguna manera de que se deje de hacer daño?", ha vuelto a preguntar, enfadada.

"A mí no se me ocurriría poner unas fotos de la familia contraria para joder", ha detallado. "Lo pido por favor, compañeros. No lo estoy pasando bien", ha expresado la hija de María Teresa Campos. "Habrá un momento en el que, si se sigue hablando de este tema, no tendrá solución", ha justificado.

"Si hace falta me pongo de rodillas, por favor. Dejad el tema de mi hijo", ha pedido la colaboradora. Aunque entiende la temática de Sálvame, ha insistido: "En este caso en concreto, ruego a mis compañeros que me ayuden".

Jorge Javier Vázquez le ha contestado, contundente: "Tienes la cara de cemento armado". Sin especificar mucho, el presentador ha dicho que le acababa de llegar una información. Los compañeros han descifrado que Borrego se querría guardar dicho tema para el programa que dirigirá el próximo dos de enero.

Rafa Mora se ha acercado al teléfono para decirle que entiende el tema de los sentimientos, pero le ha lanzado una pregunta: "¿En el programa que vas a dirigir hay algún tema relacionado con la relación entre tu hijo y tú?". Después de negárselo, la pequeña de los Campos ha sido clara con su compañero: "Tú eres un reventado porque no te he llamado".

Los compañeros han comentado su trabajo como directora, con lo que Borrego también ha sido clara: "Sois muy simples haciendo daño". "Yo de imbécil tengo poco", ha añadido. De nuevo, ha pedido que se empatice con su dolor.