El 'Mediafest Night Fever' más festivo de la temporada contará con la participación de Bombai y Manu Tenorio entre otros

La Navidad está a la vuelta de la esquina y en Mediafest Night Fever se celebrará por todo lo alto. El espíritu navideño será el protagonista en el programa de Jorge Javier Vázquez y Adela González el próximo 23 de diciembre a las 22:00h en Telecinco.

Este programa especial estará lleno de sorpresas y amenizado por las canciones navideñas más típicas. De este modo, artistas del calibre de Famous, Manu Tenorio, Nika, Bombai, Maíta Vende Cá, Guillermo Martín o Anabel Dueñas interpretarán desde los tradicionales villancicos a temas mucho más contemporáneos.

La noche comenzará con Natalia, Gisela y Soraya Arnelas quienes interpretarán All i want for Christmas is you. Tras el pistoletazo de salida comenzarán todas las actuaciones. Por su parte, Antonio Castelo, Soraya Arnelas y Manuel Zamorano serán los jueces encargados de valorar las actuaciones.

Así pues, el orden será el siguiente:

Jaime Nava y Famous cantarán 'The Little Drummer'.

Ana María Aldón y Manu Tenorio interpretarán 'Alegría, alegría'.

Germán González y Nika entonarán 'Last Christmas'.

Irma Soriano y Maíta Vende Cá cantarán 'El burrito sabanero'.

Iván González y Bombai interpretarán 'Navidad'.

Carolina Ferre y Guillermo Martín entonarán 'Santa Claus llegó a la ciudad' y 'Va a nevar'.

Rocío Carrasco y Anabel Dueñas cantarán 'Los campanilleros'.

Además, cabe destacar que todos los participantes se unirán para cantar la versión de Gloria Trevi de Ven a mi casa esta Navidad. Finalmente, otros de los invitados especiales a esta festiva edición serán Kiko Hernández y Shaila Dúrcal así como la transformación sorpresa de Josep Ferré.