Nos guste o no, ya es invierno. Desde el pasado miércoles, 20 de diciembre, y con una previsión de 88 días y 23 horas, esta estación va a acompañarnos en nuestras rutinas con esperables bajas temperaturas, temporales de viento y en algunos puntos de la península con nieve. Hay a quien le emocionan estas noticias y otros que, sin embargo, las sufren: el frío no solo no les gusta, ¡les espanta porque siempre lo padecen! De hecho, son ellos los verdaderos expertos en buscar soluciones para calentarse sin gastar más dinero de la cuenta, ya sea ahorrando en la factura de la luz o encontrando gadgets baratos que cumplan con sus expectativas (¡y necesidades!).

Eso sí, todo hay que decirlo: hay algunos rucos que sí son efectivos, como instalar burletes en puertas y ventanas para mantener la temperatura dentro de casa estable, y otros, no sabemos sin tan útiles pero, desde luego, sorprendentes sí, como la manopla para ratón de ordenador que hemos encontrado en Amazon. Como lo lees: la marca Gearmax es la autora de esta funda de forro polar con alfombrilla incluida que nos asegura una mano caliente durante las horas de trabajo (¡u ocio!) por poco más de 20 euros.

Si alguno tenía dudas, por el momento, este invento tiene las cuatro estrellas doradas de Amazon completas (a falta de una para asegurar la máxima puntuación posible) fruto de las 241 valoraciones otorgadas por los usuarios. Una cantidad que no es excesiva pero sí que sirve para demostrar que quien prueba este calentador de manos, ¡acaba conforme con el resultado!

El diseño, algo infantil, asegura el calor en las manos mientras trabajamos. Amazon

Con un tamaño aproximado de 19x21 centímetros, la funda para proteger nuestras manos del frío mientras trabajamos con el ordenador es compatible con cualquier lugar, momento y tipo de ratón. Está fabricada de un textil similar al forro polar al que se suman los calefactores interiores que, gracias a la tecnología USB, se encienden para crear un clima agradable y seguro (¡tranquilos, no queman!). Poco más se puede decir de este invento que, sin embargo, sí ha tenido buena aceptación entre los usuarios de Amazon: "Los acabados están bien, el cable es bastante largo y el tacto, tanto por dentro como por fuera es muy agradable", aseguran en una de las reseñas disponibles. ¿Te animas a probarla y descubrir si es el truco que llevas tiempo buscando?

