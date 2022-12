Tenemos que reconocerlo: este año también hemos recurrido a algún regalo comodín para completar nuestra lista de detalles para amigos y familiares. Y es que, aunque no los consideremos los más originales, sabemos que son nuestro as bajo la manga para acertar. A este tipo de propuestas básicas se han sumado este año otros artículos prácticos que todos deseamos encontrar bajo el árbol de Navidad, aquellos que sirven para estar calentitos sin tener que encender la calefacción y así no tener que hacer frente a una factura de la luz más elevada. Así que, lo que antes podía parecernos una banalidad, ahora se ha convertido en un objeto deseado.

Entonces, ¿por qué no regalar una manta para el sofá? Estas son las que nos acompañan en las tardes de sofá y maratón de películas y en las que nos refugiamos cuando fuera bajan las temperaturas, así que son indispensables en los hogares. Pero eso sí, para regalar no nos sirve cualquiera: preferimos una mullidita, con tacto suave y, a poder ser, que no nos suponga mucho gasto. ¡En 20deCompras hemos encontrado una que cumple con todas estas premisas! Se trata del modelo de Farfallarossa, a la venta en Amazon, que está disponible en 15 colores por menos de 22 euros.

Esta manta de microfibra transpirable está disponible en varios colores. Amazon

Por su precio, menos de 22 euros, cabría esperar que las dimensiones de esta manta de salón de Amazon fueran pequeñas, pero no: es de 160x210 centímetros, siendo adecuada para que dos personas se arropen sin problemas en el sofá o para cubrir una cama de 90. Aunque, todo sea dicho, en caso de querer de mayor o menos tamaño, también hay disponibles en el catálogo del gigante de las compras online, pero, según el que escojamos, variará el coste final.

Una variación del precio que también puede darse en caso de escoger uno u otro color de los 15 disponibles, aunque, en esta ocasión, podremos lograr ahorrarnos hasta un euro si la que compramos es azul marino, beige, verde agua y oscuro, rosa y marrón. El resto, se mantienen en los 22 de la manta blanca seleccionada sobre estas líneas.

Cabe destacar que la manta de salón está fabricada en microfibra y poliéster, con puntos fuertes para evitar enganchones y destacando por la suavidad al tacto. Una textura agradable que invita a envolverse en ella para mantenerse caliente pero que, a su vez, transpira, para evitar malos olores o humedad acumulada que pueda estropear el tejido. Además, es antiestática y, sí, con efecto peeling para evitar la formación de pelusas que envejezcan su aspecto.

