Christian Gálvez cerró Twitter y Facebook porque acabó "hasta las narices" de las redes sociales y de "los tarados y ofendiditos"

El presentador Christian Gálvez, que acaba de estrenar en Telecinco el concurso 25 palabras, ha hablado para Outdoor de diversos temas, entre ellos del porqué de su prácticamente abandono de las redes sociales.

"Leí un libro maravilloso que se llamaba 10 razones para borrar tus redes sociales y me quité Facebook y Twitter... me dejé Instagram porque me lo dijo mi representante y Linkedin porque me sale curro de conferencias", decía Gálvez.

El presentador se quitó Twitter porque "estaba hasta los huevos". "Con el tema de la exposición de Leonardo tuve aplausos y críticas a partes iguales y acabé hasta las narices y antes de empezar Alta Tensión dije, a tomar por saco Twitter", rememora.

Y es que la evolución de la red social de pajarito azul, ahora propiedad de Elon Musk, cambió demasiado con el tiempo. "Cuando entré era un lugar super noble, donde podías expresar cosas, de forma creativa y seguir información pero se acabó convirtiendo en un centro de terapia para mucho tarado, gente de piel fina y ofendiditos eternos", opinaba Christian Gálvez.

"No conozco nadie que me haya dicho a la cara lo que me han dicho por redes sociales", se lamentaba el presentador, que se apaña con Instagram para comunicarse con sus fans porque es una red social más "amable".