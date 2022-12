En estas vísperas de Navidad se ha hecho viral un vídeo de todo menos agradable: por una avería, un salón de uñas se inundaba de excrementos que cayeron desde el techo a todas las instalaciones. Un vídeo muy escatológico que no ha pasado desapercibido para Zapeando. De hecho, el programa ha hablado con la propietaria del local.

"La lotería no me ha tocado", ha dicho con humor Sara Orozco. Y es que la trabajadora ha sacado la parte más divertida de lo sucedido: "Toda la vida queriéndome hacer viral, y no esperaba hacerme por un vídeo de caca". Y es que el vídeo mostrando el desastre por todo el local s ha convertido en un meme.

"Todo el mundo me ha dicho que me iba a traer suerte, pero la lotería no me ha tocado", ha repetido Sara. Con humor, la trabajadora ha explicado lo que ocurrió: "No pensé que fuera caca hasta que noté el olor, y mi reacción fue grabar".

Además, la empresa de limpieza engañó a sus trabajadores, y les dijo que iban a un baño, porque si no no iban a ir. Se trataba de una avería en la bajada de un edificio vecinal. "Tampoco me quisieron cortar el agua y cada vez me caía más. Tuvimos que amenazar con la policía porque era más importante hacer sus necesidades que cortarnos el agua", ha contado

En pleno directo, el agujero del techo ha hecho ruido. "¡Sal de ahí!", le ha pedido Dani Mateo. Para combatir el olor, utilizó ambientadores concentrados, pero el hedor se le "metió dentro". "Todas las cosas que tenían se han ido a la basura, claro", ha explicado.

"¡Menuda mierda!", ha reído la propietaria del salón de uñas. "En esta comunidad ha pasado cuatro veces, no lo entiendo", ha dicho desesperada. "Si te vuelve a caer caca del techo llámanos, que hacemos un crowdfunding y te lo limpiamos nosotros", le ha prometido el presentador de Zapeando.