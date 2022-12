Fiesta con dj en el parking de una empresa de Madrid para celebrar el tercer premio de la Lotería de Navidad

El tercer premio de la Lotería de Navidad, el número 42250, ha llevado la alegría y fiesta a dos puntos de Madrid. Todos los décimos se han vendido en la misma administración, Doña Juanita, situada en la calle Alcalá. Los trabajadores de la empresa Tragsatec han sido los afortunados, que se han llevado un total de 90 millones de euros a repartir entre los 1.800 boletos.

La fiesta no ha tardado en llegar hasta las oficinas de esta empresa. Un dj, bailes, comida, bebida y abrazos han sido los protagonistas durante largas horas. Carros llenos de bebida y comida saliendo de un supermercado de enfrente no paraban de entrar en las instalaciones para que la celebración pudiese continuar. “Nos hemos enterado porque de repente ha empezado a haber muchos gritos en la oficina”, comentaba Miriam, una de las afortunadas que se va con un pellizco del bote.

Fiesta, alegría y viajes para los trabajadores

La felicidad era palpable a las puertas de Tragsatec. Sofía, una de las trabajadoras, corría a abrazar a Ana, una de sus compañeras, para celebrar juntas el premio de sus décimos. “Esta noche nos vamos de fiesta a celebrarlo”, gritaba Ana, que tiene en la mente poder hacer algún viaje y comprar regalos de Navidad para su familia. Rodrigo, otro trabajador, se ha enterado un poco más tarde. “Estaba en casa, pero no estaba pendiente del móvil. Cuando lo he mirado, tenía cinco llamadas de mi novia”, explicaba. Así ha sido como ha llegado la noticia a sus oídos. "A mí nunca me ha tocado nada y que de repente gane la Lotería es increíble" aseguraba.

Todos ellos estaban en la fiesta que ha organizado la empresa madrileña en su parking. "Para bailar esto es una bomba...", resonaba en las paredes del parking mientras los trabajadores premiados bailaban coordinados. Entre ellos estaba María que tiene claro que, en cuanto tenga un poco de tiempo libre, hará un viaje a Estados Unidos. Y es que muchos han pensado en gastar ese premio en aventuras, como Miriam, que sueña ya con irse a Costa Rica.

1.800 décimos de Lotería vendidos

Joana ha sido la primera en enterarse de que el número 42250 era el tercer premiado del sorteo. Esta trabajadora de la administración Doña Juanita aseguraba que se sentía “muy feliz de haber podido repartir suerte”.

En total han vendido 1.800 boletos, todos ellos estaban reservados para Tragsatec, por lo que el premio ha caído íntegramente en la empresa. De todos los décimos, 300 fueron vendidos en ventanilla y el resto en forma de participaciones. “La empresa, por tradición, siempre compraba aquí la Lotería de Navidad. Solían quedarse cortos, así que este año lo han querido comprar en participaciones para que más trabajadores pudiesen tenerlo”, indicaba Joana.

Poco después ha llegado Miguel García, el propietario de la administración desde hace tres años y medio, justo después de haber recibido la llamada de Joana. Con él, lo ha hecho también la botella de cava. Todos querían celebrar el haber podido ser los encargados de repartir el tercer premio de la Lotería de Navidad. "Es un premio gordo, para nosotros es el más importante que hemos dado hasta ahora, y estamos muy contentos de haberlo podido repartir a mucha gente", afirmaba. "Todavía no estamos aterrizados para asumir todo lo que supone este día", añadía.

A Doña Juanita se ha acercado también Olga, la antigua administradora e hija de la mujer que le puso nombre a este punto de venta hace más de 40 años. Ha querido dar la enhorabuena a todos los trabajadores y celebrar con ellos esta victoria.