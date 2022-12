Iñigo Onieva reacciona a la filtración de su encuentro 'secreto' con Tamara Falcó

Este pasado miércoles se filtró que Tamara Falcó e Iñigo Onieva se reunieron durante varias horas el pasado 30 de noviembre. La reunión duró hasta las cuatro de la mañana. En ella, la hija de Isabel Preysler le confesó a su ahora ex, que su amigo íntimo, Hugo Arévalo, se le habría declarado.

Ante estas declaraciones, Iñigo no ha querido pronunciarse. Y es que, según se rumorea, durante el encuentro que ambos protagonistas tuvieron, se prometieron no hablar del tema a la prensa. Por ello, el madrileño ha decidido cumplir a su palabra y no comentar nada al respecto.

Cuando Europa Press le ha preguntado por su opinión al respecto, el diseñador de coches simplemente ha permanecido en silencio, intentando evitar cualquier tipo de problema. Además, ha asegurado que pasará una buena Navidad y le desea lo mismo al resto.