El gran paso de nuestra humanidad, energía ilimitada, barata y limpia

Energía limpia, barata y para todos. El sueño de los que nos preocupamos por el medioambiente, de los que pagamos las facturas de la calefacción y de aquellos que no pueden pagarlas y sufren pobreza energética. En España 2,7 millones de hogares la padecen.

En estas fechas de Navidad en las que lo material se mezcla con sentimientos de paz, amor y felicidad, la lotería es vivir en un planeta con recursos para todos. Una quimera que parece podría ver la luz y que insufla aliento a quienes sufren 'ecoansiedad' y no logran ver un futuro en el que habitar. En España el 82% de los jóvenes la padecen.

Científicos estadounidenses acaban de obrar el milagro en la producción eléctrica al lograr por primera vez más energía de la que se consume en una reacción. Lo que se traduce en energía limpia, barata y para todos. Un prodigio que salvará a la humanidad de la emergencia climática.

Que júbilo pensar, mientras escribo, que nuestra huella y sus emisiones de CO2, están más cerca de terminar. En concreto 2,5 mega- júbilos de felicidad, pues la energía de la que hablamos es nuclear. Pero no toca alarmarse, no estamos hablando de tomar un atajo sin pensar en consecuencias como las de Chernóbil o Palomares. De esa que se realiza mediante la fisión del núcleo con pesados átomos de uranio y plutonio que ponen en peligro a la sociedad no quiero oír ni hablar.

La energía nuclear que aplaudimos hoy es por fusión. Se la conoce como 'fusión por confinamiento inercial' (nota mental: la fusión es nos salvará, la fisión nos puede matar). Con ella, por primera vez, desde el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore (LLNL) del Departamento de Energía de Estados Unidos, han multiplicado los panes y los peces consiguiendo, con poco peso molecular, producir mucha más energía de la inicial. En concreto 2,5 megajulios son los que figurarán en los libros de Historia en los que China, Japón, o Europa hubieran deseado estar. En los cuatro continentes se suman años de investigación y cientos de miles de millones de dólares invertidos en esta tecnología alternativa fiable al carbón y a otros combustibles fósiles a los que hoy tenemos adicción. ¿Y cuando arranca?, se preguntarán. En este aspecto, aunque ya no es ciencia ficción, como cuando en la peli de El Santo de Val Kilmer, robaban el secreto para la fusión, seguimos necesitando una o dos décadas para su implementación.

Mientras, disfrutemos de la Navidad y mantengamos la prudencia en nuestra sociedad de consumo y confort. Acabamos de dar un gran paso para la humanidad que nos dibuja un bonito camino sobre el que trabajar.