La popular administración catalana La Bruixa d'Or, situada en la localidad leridana de Sort, ha vuelto a repartir suerte en la Lotería de Navidad y ha vendido una serie del quinto premio 36142.

En declaraciones a la prensa, un trabajador de la administración, Joan, ha explicado que desconocen a quién han vendido el número premiado, ya que en la Bruixa d'Or venden "a clientes de todo el país".

Descartan que haya tocado a vecinos de Sort, un pequeño municipio de poco más de 2.000 habitantes, porque, de ser así, "se habrían manifestado". Joan ha querido destacar que en esta administración ya han vendido anteriormente muchos premios como este y otros más grandes.

No obstante, a pesar de ser la que más números vende, este año no ha tenido demasiada fortuna en el sorteo al no haber logrado ningún pellizco del Gordo ni tampoco del segundo y el tercer premio.

La Bruixa d'Or (bruja de oro, en castellano) es seguramente la administración de Lotería más famosa de España, junto a la madrileña Doña Manolita, que se encuentra en pleno centro de la capital española.

La administración leridana fue una de las pioneras a la hora de extender la venta de números por internet y actualmente, buena parte de su negocio, es a través de la red.