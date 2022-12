La Lotería de Navidad en Cataluña deja un pellizco del Gordo y premios muy repartidos sobre todo en zonas obreras: "Ha sido bestial"

La felicidad y alegría ha invadido los diferentes municipios de Cataluña donde el sorteo de la Lotería de Navidad ha dejado 156.892.000 euros en diferentes municipios catalanes. El Gordo, para el número 5.490, ha dejado 23,6 millones de euros y ha estado muy repartido por administraciones catalanas como Barberà del Vallès, Barcelona, l'Hospitalet del Llobregat, Platja d'Aro (Girona), Rubí y Sant Vicenç de Castellet.

El segundo premio, el 04074, es el que más millones ha repartido con 56.250.000 en Puigcerdà y la misma cantidad en Olot. Por último, cuatro de los ocho quintos premios han caído en Cataluña: 10.266.000 euros en Barcelona, 7,2 millones a Tarragona, 60.000 a Sort y 6.000 euros en Montgat.

La cifra total es superior a la del año pasado cuando se repartieron tan solo 35 millones de euros.

Lluvia de millones de Barberà del Vallès

La administración número 2 de lotería de Barberà del Vallès ha sido tocada por la suerte y ha repartido 20 millones de euros con cinco series del primer premio de la Lotería de Navidad, el número 5490.

Los décimos se han vendido por ventanilla, y los han comprado habituales de la zona, entre ellos la exalcaldesa de Barberà del Vallès Sílvia Fuster, que lo comparte con cuatro amigas, y también a Buba, un vecino de Sabadell originario del Senegal que trabaja en una obra próxima.

Situada en el corazón de la ciudad, la policía local ha tenido que cortar el tráfico de la céntrica avenida de la Generalitat, que se ha llenado de afortunados, curiosos y prensa. Lo han celebrado con mucha alegría y el cava ha corrido para entre los vecinos congregados ante la administración de Barberà del Vallès

La administración número 2 de lotería de Barberà del Vallès ha sido tocada por la suerte, con 20 millones de euros. ACN

Una de las administraciones-estanco que ha repartido la suerte ha sido la del Passeig de la Zona Franca 244 de Barcelona. Su propietario, Xavier Cañas, ha mostrado su felicidad porque el premio haya tocado "en un barrio obrero y trabajador, donde hay gente que lo está pasando mal".

"Nos gustaría que fuera gente del barrio la premiada y que le pueda ayudar e ir muy bien. Me siento muy contento", ha dicho Xavier Cañas después de que su negocio haya vendido tres décimos de este número.

Ha afirmado que no tenían serie como tal del 'Gordo', sino números sueltos de máquina expuestos, y preguntado por si había repartido algún premio alguna vez, ha dicho que sí, un quinto en la Lotería de Navidad de 2017, pero que nunca el Gordo: "Ha sido bestial"

"Son números feos, pero estos son los que tocan"

Además, ha afirmado que recuerda venderle a un cliente varios billetes, de números diferentes, y que uno de los que compró fue el Gordo, y que el comprador le dijo: "Son números feos, pero estos son los que tocan".

Xavier Cañas, propiestario del estanco de la Zona franca que ha vendido tres décimos del Gordo: "Estoy desconcertado y muy contento, ha sido una sorpresa" ACN

Ha explicado que este 2022 tenía la sensación de que tocaría un número bajo y ha señalado que este año "mucha gente ha comprado números bajos".

En una administración de lotería de Platja d'Aro que ha repartido tres décimos del Gordo, se ha mezclado la alegría con la incertidumbre. Su propietario, Antonio Esteva, ha contado que como también funcionan como bar, no pueden vender números físicamente y los distribuyen a través de máquina. Por ello, desconocen quién los compró. "No sabemos quiénes son, no ha llamado nadie de momento, pero estamos muy contentos", ha asegurado.

También ha dicho sobre los compradores premiados que, quizás, "todavía no lo saben". Esta es la primera vez que este establecimiento reparte un premio de Navidad, pero en el año 2012 distribuyó casi 700.000 euros y 168.000 más a través de Euromillones.

Segundo premio: el 04074 se ha repartido en Olot y Puigcerdà

La administración número 1 de Olot, ubicada en el número 16 de la calle de Sant Rafel, ha vendido 45 series del segundo premio, el 04074. Esta es la segunda vez que su dueño, Alfredo Alfaro, celebra haber repartido un número extraído por los niños de Santo Idelfonso el 22 de diciembre. En 2018 vendió el Gordo.

Ibrahim Cante, uno de los premiados en Olot: "Es la primera vez que comprp lotería, llegué en el 2017 en patera". ACN

Uno de los premiados, Ibrahim Cante, se ha desplazado hasta la administración y ha contado: "Es la primera vez que compro lotería, llegué el 2017 con patera". Todavía no sabe a qué destinará los 125.000 euros del premio, pero asegura que le gustaría impulsar su carrera como músico.

También se han vendido 45 series del segundo premio en Puigcerdà, 12 de ellas, a una asociación de una guardería, ha explicado el propietario de la administración 1 de la localidad, Lluís Gil, que no ha querido desvelar cual.

A pesar de que en este establecimiento compran lotería de Navidad tanto personas de la comarca como visitantes –sobre todo por el puente de la Purísima-, Gil cree que este número se ha repartido entre vecinos de la Cerdanya, porque se puso a la venta hacia agosto. Espera reunir a lo largo del día a muchos afortunados y hacer un poco de "alboroto" para celebrar que con el 04074 ha repartido 56,2 millones de euros.

Quintos premios repartidos en Tarragona y Barcelona

La lotera de la administración número 19 de Tarragona ha vendido parte del quinto premio de la Lotería de Navidad, con el número 38.454, y ha repartido 7.200.000 euros en total. Su propietaria, Paqui Vergés, se ha mostrado "muy ilusionada, es un barrio muy pequeño y estoy muy emocionada y muy contenta por haberlos vendido".

Parte de este quinto premio se ha vendido también en la plaza Urquinaona de Barcelona. Elena, una de las premiadas que se ha desplazado hasta la administración de lotería ha explicado que había comprado un décimo con cada una de las diez posibles terminaciones para asegurarse como mínimo la devolución de uno de ellos.

Una premiada con el quinto premio en Barcelona había comprado diez décimos acabados en cifras diferentes. ACN

Elena es clienta habitual de la administración número 97 de la capital catalana, que ha repartido 9,9 millones de euros del 36.142. Normalmente compra un décimo en Navidad pero este año compró diez de diez números acabados en diez cifras diferentes y le dijo a Anna, vendedora que trabaja a la administración desde octubre, que eligiera ella los números.

Y fue el 36.142, uno de los últimos quintos premios cantados, premiado con 6.000 euros al décimo. Esta céntrica administración ha vendido 165 series.