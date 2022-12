Tania Llasera y Toñi Moreno se han sentado frente a los micrófonos de Podium Podcast para protagonizar, en el capítulo 5 de Cuidkers, un "confesionario de madre a madre". Y es que ambas han reflexionado sobre la maternidad y, más concretamente, sobre tener hijos pasadas determinadas edades.

La andaluza tuvo a Lola hace dos años, cuando tenía 46 años, mientras que la bilbaína dio a luz a José Bowie, en 2016, a sus 36 años, y a Lucía Lennox en 2017. Por ello, ambas han puesto en común sus experiencias, que han descrito como duras.

"Si yo hubiese sabido lo que sé ahora de la maternidad, sin ponerle cara a mi niña, porque si no te diría que sí, lo haría otra vez... No sé si sería madre otra vez, fíjate", ha declarado Toñi Moreno en el programa.

"Es una pregunta muy difícil y es imposible que te la expliquen si no la has vivido", ha respondido Tania Llasera. "Yo me arrepiento de no haber empezado antes", ha añadido, algo con lo que ha coincidido su compañera.

Después, la andaluza ha hablado de los comentarios que le han hecho por ser madre a los 46. "Todo el mundo me dice 'tú eres un ejemplo'. ¿Pero ejemplo de qué? Si yo lo que creo es que Ana Rosa ha hecho mucho daño", ha opinado, refiriéndose a la periodista de Telecinco, que dio a luz en 2004, a sus 48 años, a sus mellizos Juan y Jaime.

"Ana Rosa nos hizo pensar a todas, se lo he dicho muy de broma y muy de verdad, que esto era sencillo", ha continuado diciendo la presentadora. Y es que, tal y como ella ha revelado, tuvo "un embarazo horroroso" y, aunque su parto no fue tan mal, sí lo fue el postparto: "Todavía estoy de postparto".