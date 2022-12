Edición limitada y compuesto por auténtica fibra de carbono: así es el exclusivo carrito con el que Lidia Torrent pasea a su hija Elsa

Hace ya dos meses que Lidia Torrent y Jaime Astrain dieron la bienvenida al mundo a su hija Elsa. La pareja no para de compartir fotografías de la pequeña para que así sus seguidores sean partícipes de su crecimiento.

Tras la petición que la modelo hizo a través de sus redes sociales para que le ayudasen a que su hija se pusiera el chupete, ahora ha querido enseñar el exclusivo carrito que han comprado para dar paseos con la bebé.

"Escogimos el último modelo de de un cochecito exclusivo de edición limitada y fabricado en auténtica fibra de carbono", escribe en una publicación de Instagram donde posa junto al cochecito.

Asimismo, pregunta a sus seguidores si les gusta esta inversión. "Me encanta. Y creo que Elsa también lo ama", es el comentario que le deja su madre, Elsa Anka, quien también pasa muchas horas cuidando a su nieta.

"Es una maravilla", le comenta una seguidora, "¡Te falta la bolsa del carro! Con lo que mola llenarla de sus cositas", le sugiere una segunda, "Te hubiera quedado mucho mejor el cybex. Por la altura digo", le comenta otra.

Otro consejo que le dan a Lidia Torrent es que disfrute mucho de estos paseos, pues "pasan rápido y no vuelven", le advierte una cuarta seguidora, algo que la presentadora de First Dates ha agradecido con un 'me gusta' en el comentario.