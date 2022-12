El 22 de diciembre es uno de los días más esperados para aquellos que esperan que la lluvia de millones repartida por el sorteo de la Lotería de Navidad les salpique. Sin embargo, hay quienes optan por no participar y no compran ningún décimo.

El periodista Rubén Amón ha optado por exponer su opinión acerca del sorteo en Espejo Público, donde participa como colaborador. Así, tras escucharle, Susanna Griso ha apodado a su compañero como "el Grinch de la Lotería de Navidad".

"No tengo nada que confesar. No compro lotería nunca y menos sabiendo la miseria de los premios que distribuye esta gran estafa del Estado. Viendo que un quinto premio son 6.000 euros el décimo... es indignante. Pero no solo el quinto premio, es indignante el primer premio", ha destacado Amón.

"A mí me impresiona que te llegue a tocar el Gordo y que no te puedas retirar", ha agregado el colaborador que, además, ha apuntado: "Tenemos un Ministerio de Consumo que nos alerta del juego y tenemos un Estado que se convierte en el crupier de la sociedad y que empieza a organizar esta gran timba, esta gran estafa, con publicidad engañosa con la idea de que toca en todas partes y es muy repartido".

"Me gusta mucho la idea esta de que ha tocado en Madrid, como si dijéramos que a cualquiera que pasa por la calle le ha caído algo", ha agregado Amón que, además, ha resaltado: "Alguien tiene que ser la voz de la conciencia porque, si no, nos dejamos llevar por la anestesia de los números, de los tópicos, de las anécdotas, de 'voy a tapar agujeros'".