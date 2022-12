Con la llegada de la Navidad, muchos son los que piden deseos al Año Nuevo y se plantean propósitos. Tanto anónimos como famosos se suman a esta tradición, y Chanel Terrero parece ser una de ellas. Sin embargo, la representante de Eurovisión 2022 no ha querido revelar todo en su intervención en Y ahora Sonsoles.

La intérprete de SloMo acudió al estreno en Madrid de I Wanna Dance With Somebody, el biopic de Whitney Houston, y conectó con el programa de Antena 3 para hablar con Sonsoles Ónega.

"¿Qué le pides a 2023?", le preguntó la presentadora. "Le pido muchas cosas. Sonsoles, ¿qué le pides tú?", respondió la artista. "Que me quede como estoy y poder agradecerle lo bueno que me ha dado 2022, como a ti, Chanel", contestó la periodista.

"Pues lo mismo, yo pido mucha salud y muchísimo amor", añadió la cantante, lo cual hizo asaltar otra duda a los colaboradores. Dani Carande aprovechó para preguntar si, con "amor", se refería a que le pedía un novio al 2023, pero Ónega intervino para dar su opinión: "¡Ha dicho amor!".

"Quieren saber si pides al año nuevo un novio, yo no sé por qué", dijo la periodista, pues la entrevistada no se había enterado. "Esas cosas yo me las quedo para mí", respondió Chanel para evitar esa pregunta, algo que la presentadora aplaudió: "Muy bien".