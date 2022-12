Boris Becker revela que un asesino convicto le amenazó con matarle en prisión

Impartía clases de yoga y meditación y algunos presos incluso habían cambiado su rutina para asistir a sus sesiones de educación física y nutrición. La vida en prisión de Boris Becker distaba de ser idílica, pero por lo que la prensa iba sabiendo al menos tenía ciertos clavos a los que agarrarse. Ahora que ha sido puesto en libertad, sin embargo, se sabe que hubo mucho más.

El extenista ha revelado en una entrevista en la televisión alemana Sat 1, país al que ha sido deportado desde el Reino Unido, que llegó a temer por su seguridad y su integridad física, dado que un recluso, poco después de ser condenado el pasado mes de abril -su condena era de dos años y medio pero solo ha cumplido ocho meses-, le amenazó con matarlo.

Becker se ha sincerado y ha explicado que los primeros días hizo todo lo posible por no llamar la atención y pasar desapercibido. "Mi principal preocupación era tener una celda doble, porque tu compañero puede atacarte o puede amenazarte", ha asegurado el ganador de seis torneos de Grand Slam, de 55 años.

A pesar de que en los primeros compases de su condena se encontraba en la cárcel de Wandsworth, en Londres (irónicamente ubicada muy cerca de Wimbledon), la cual es conocida por sus condiciones deplorables, fue en la segunda, la prisión de Huntercombe, en Nuffield, donde vivió uno de los episodios más desafortunados con un asesino convicto.

"No debes mirar a otro preso de mala manera", ha comenzado rememorando, "pues de hecho, una vez, tuve lo que llaman un 'altercado'. Fue con un preso que quería matarme. Y él intentó venir a por mí y me dijo todas las cosas que me iba a hacer".

Tras las amenzadas, Boris Becker ha recordado que gritó pidiendo ayuda y que aparecieron tres presos, a los que el extenista ha identificado como Jake, Russell y Billy, que le socorrieron. "Nunca los voy a olvidar. Me salvaron la vida", ha añadido, así como que estos reclusos calmaron al asesino convicto, que luego se disculpó con Boris: "Se tiró al suelo y se abrazó a mis piernas. Le levanté, le abracé y le dije que le tenía un gran respeto".

La entrevista ha causado una gran polémica en Alemani desde que el periódico Bild sacara a a luz que Becker, quien aún está inmerso en un procedimiento judicial por insolvencia, ha cobrado más de medio millón de euros por la entrevista a la cadena de televisión.