'Pesadilla en el paraíso' ya tiene a su primer ganador

Telecinco emitió este miércoles 21 de diciembre la esperada final de Pesadilla en el paraíso. En ella, Victor Janeiro se convirtió en ganador del concurso. Así, y tras una "reñida" final según Carlos Sobera, quedó en segundo lugar Bea Retamal y, en tercero, Daniela Requena.

Poco antes, Janeiro protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche al reencontrarse con su mujer, Beatriz Trapote, quien le dio una sorpresa al aparecer detrás de él, se incógnito.

Nada más verse, ambos rompieron a llorar sin parar de abrazarse y besarse. "¡Qué guapo estás!", le decía ella. "Tú sí que estás guapa, cuántas ganas de tocarte", le respondió él.

Entonces, el concursante le preguntó a su mujer por sus hijos: "Los niños están súper emocionados, te están viendo ahora mismo, están súper orgullosos", apuntó ella. "Lo has hecho genial, educación, respeto, el aguante que has tenido... lo has dado todo, tu familia, tu madre, tus hermanos, tus hijos... estamos súper orgullosos de ti", añadió, emocionada-