Oriol se niega a bailar en ‘First Dates’: “Prefiero comer mierda a escuchar reguetón”

"He venido a First Dates en busca de un hombre empático con el que compartir las aventuras de la vida", afirmó Cristina en su presentación este miércoles en el programa de Cuatro.

La barcelonesa comentó que con 32 años tuvo episodios de ansiedad y se convirtió en una persona obesa, pero se sometió a una operación y perdió 50 kilos, cambiándole la vida por completo.

"He estado 18 años con el padre de mis hijos, pero llevo 5 años sola porque me cuesta confiar, hay mucho energúmeno suelto que te come la oreja", le contó a Carlos Sobera.

Cristina, en 'First Dates'. MEDIASET

Su cita fue Oriol, que se presentó diciendo: "He sido un gordo toda la vida, de más de 100 kilos, pero ahora se me marcan hasta las abdominales. Esto es maravilloso".

Y comentó que "siempre voy en pantalón corto, tanto en verano como en invierno: "Siempre tengo calor y no quiero sudar cómo un cerdo", afirmó. Aunque Cristina le dijo que le parecía bien su vestuario, en privado reconoció que no era el adecuado para una cita.

Mientras que a ella le parecieron sexys las canas de su cita y le sorprendieron sus uñas pintadas, algo que no le importó; a él le gustó mucho que ella no parara de sonreír.

Ya en la mesa comentaron sus vivencias sentimentales pasadas o sus malas experiencias en las aplicaciones para ligar, pero chocaron cuando hablaron de sus gustos musicales y que el barcelonés decía muchos tacos cuando hablaba.

"¿Te gusta el reguetón?", le preguntó Oriol a su cita, que le contestó que "me gusta todo tipo de música, pero tengo una hija adolescente...". El barcelonés señaló que "no puedo entender que una mujer se mueva al ritmo de una música que le degrada y le insulta".

Cristina y Oriol, en 'First Dates'. MEDIASET

En ese momento empezó a sonar en el restaurante una canción de ese estilo musical, y todos los comensales se pusieron a bailar, excepto ellos dos. Y es que Oriol se negó a hacerlo.

"Ponme música, esto no lo es. Prefiero quedarme sentado porque me daría por atacar al planeta entero bailando reguetón, todos contra mí. Mira que me gusta todo: Heavy, rap, máquina... me da mucho asco, prefiero comer mierda que escuchar reguetón".

Cristina se mantuvo muy educada durante toda la velada, pero confesó que su cita era un "garrulo, malhablado y pasota". Al final, Oriol fue el primero en pronunciarse y señaló que sí quería una segunda cita con la barcelonesa.

"Me ha resultado hasta extraño encontrar a una mujer que tenga las neuronas tan bien puestas y me gustaría seguir conociéndonos", confesó Oriol. Ella, por su parte, no quiso una segunda cita: "No coincidimos en muchas cosas y prefiero no repetir".