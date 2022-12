El 'búnker móvil' de Zelenski para llegar a Estados Unidos: máxima seguridad, hermetismo y sin sorpresas

Ser Volodimir Zelenski es ahora mismo una profesión de riesgo. El presidente ucraniano no quiere sustos y bajo esa máxima se preparó su viaje a Estados Unidos, donde ya se encuentra. Es la primera salida desde el inicio de la invasión rusa. Su equipo no quiere dejar nada al azar y lo que ha hecho ha sido convertir todo lo que rodea al líder en un búnker móvil ajeno a sorpresas y a cualquier cosa que pueda alterar una agenda ya de por sí rodeada de secretismo.

El mandatario ucraniano tiene previsto mantener una reunión con Biden y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en la que, según el portavoz de comunicación del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, abordarán asuntos económicos y militares, así como sobre una hipotética paz con Rusia. Y poco más, pese a que dará también un discurso en el Congreso. Máxima seguridad en todos los aspectos.

Así, en su trayecto hasta Washington, Zelenski ha empleado tres medios de transporte. El coche, para salir de su residencia en Kiev, hasta la estación de tren, donde se subió a vagón para viajar a Polonia. Se bajó en la estación de Przemysl y volvió al coche para ir hacia el aeropuerto de Rzeszow, conocido además por ser un centro importante de recepción de ayuda a Ucrania. Ahí, ya sí, se subió al llamado Air Force Two, de las Fuerzas Armadas estadounidenses, para viajar ya hasta Washington.

El viaje de Zelenski a Washington de ha sido preparado bajo un "estricto secreto" y con mucha preocupación para garantizar la seguridad del mandatario europeo, informó el diario The New York Times. El diario cita como fuentes a altos funcionarios de la administración estadounidense que hablaron bajo condición de anonimato sobre las "preocupación" en Washington para organizar esta visita.

Desde el pasado 24 de febrero, cuando tuvo inicio la invasión rusa de Ucrania, Zelenski se ha mantenido en Kiev y no ha salido del país, todo ello a pesar del ofrecimiento de algunos países para que el mandatario se refugiara ante la agresión de Rusia. No obstante, el presidente de Ucrania ha declinado todas las ofertas, haciendo hincapié en que él, como jefe de Estado de su país, debía permanecer durante la guerra. Hasta el momento, tan solo la primera dama del país ha representado a Ucrania en el exterior de manera presencial, mientras que el mandatario lo ha hecho por medio de videoconferencias.

Rusia no da plazos

Mientras Zelenski viaja, Rusia no da plazos. La presidenta del Senado ruso, Valentina Matviyenko, negó este miércoles poner un calendario específico a la "operación especial militar" rusa en Ucrania, que ya sobrepasa los 300 días. "Las metas y los objetivos de la operación militar especial fueron fijados. Acabará cuando estos sean alcanzados", sostuvo. Según ella, "es incorrecto hablar de fechas concretas, porque inicialmente, cuando se tomaba la decisión de iniciar una operación militar especial, esta no se ajustaba a ninguna fecha y ningún plazo". Asimismo, aseguró que la invasión "era la única forma posible para proteger la seguridad" de Rusia.

Por otro lado, Putin no pronunciará este año su discurso sobre el estado de la nación, a lo que está obligado por la Constitución, tal como anunciaron desde el Gobierno. "Antes del Año Nuevo, el presidente, por supuesto, no pronunciará el discurso. Ahora, por cuestión de tiempo, su agenda está muy apretada", anunció Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin. Putin, al que la prensa independiente acusa de querer evitar preguntas incómodas sobre los reveses en el campo de batalla en Ucrania, no había cancelado dicha alocución ni siquiera durante la pandemia del coronavirus en 2020 y 2021.