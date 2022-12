Pelayo Díaz contesta desde 'Sálvame' a las palabras de Cristina Rodríguez: "Yo sí la saludaría si me la encontrara"

Socialité mostraba este fin de semana unas declaraciones de la estilista Cristina Rodríguez, en las que dejaba ver que ya no mantenía la buena relación con Pelayo Díaz que destacaba en Cámbiame. El influencer ha contestado a esas declaraciones desde Sálvame de forma conciliadora.

"No dijo ninguna mentira. No tenemos relación, yo guardo muy buen recuerdo del tiempo en Cámbiame", ha declarado el estilista. "Al final no nos entendimos, y no todo el mundo tiene que llevarse toda la vida bien", ha justificado.

"Yo me quedo con el tiempo que trabajamos mucho. La respeto muchísimo porque me parece una gran profesional", ha expresado. Además, se ha mostrado contrario a su compañera: "Yo sí la saludaría si me la encontrara". "Entiendo que hay gente a la que le hace más mella una discusión o se le hace más difícil olvidar lo que ha pasado", ha argumentado.

Sobre la razón del distanciamiento, no ha dado muchos detalles: "Al final de Cámbiame las cosas estaban muy tensas en general. Tuvo un malestar, hubo unas discusiones y ya está". "Hubo cosas que no me gustaron, pero cuando echo la vista atrás soy una persona que prefiere quedarse con lo bueno", ha dicho, mostrándose conciliador.

"Después de lo que pasó sí que le escribí, pero no obtuve respuesta. Entiendo que la gente tiene sus tiempos y no me lo tomé a mal", ha explicado, asegurando que era para no quedarse con la espinita clavada. "A mí no me gusta vivir enfadado con nadie. Yo estaría encantado de hablar con ella y aprovecho para felicitarla por su nominación a los Goya", ha dicho Pelayo por último.