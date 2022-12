Feijóo exige a Sánchez "volver a la Constitución" y el presidente le acusa de silenciar al Parlamento

El presidente del Gobierno y el líder de la oposición han cargado duramente el uno contra el otro a cuenta de la reciente decisión del Tribunal Constitucional. En su quinto cara a cara en el Senado, Pedro Sánchez ha acusado al PP de silenciar al Parlamento y Alberto Núñez Feijóo le ha instado a abandonar el independentismo para "pasar al constitucionalismo".

El presidente socialista ha ironizado con que el popular ha llegado "más lejos" que su predecesor Pablo Casado porque "ha conseguido enmudecer a las Cortes Generales". Pero, advierte: "A pesar de que intenten que el el Parlamento no hable, les garantizo que el Parlamento va a hablar, alto y claro", ha lanzado Sánchez poco después de desvelar que el Gobierno prepara una proposición de ley con la reforma que ha frenado el TC.

El líder de la oposición, por su parte, ha hecho recuento de las últimas reformas que ha iniciado el Gobierno en los últimos 45 días, como es la derogación de la sedición, la rebaja de la malversación o el cambio en los nombramientos del TC. Así, Feijóo le ha preguntado a Sánchez si ya tiene fecha ya para celebrar una consulta en Cataluña, ya que ha "perfeccionado el manual de obediencia a los independentistas".

"No se puede reducir a cenizas la arquitectura democrática de España", ha añadido Feijóo, quien asegura que el PSOE ha perdido el apoyo de sus votantes "No se crea que todos los votantes del PSOE le van a seguir porque ya no le creen".