El fallecimiento de Bernardo Pantoja mantiene al clan más distante que nunca. Tras los rumores, desmentidos por Isa Pantoja, de que su madre había impedido a Junco, pareja de Bernardo, despedirse de él en el hospital en el que falleció, ahora la polémica se centra en la organización del funeral.

El evento fue organizado por Junco, que, según Joaquín Prat, decidió invitar a Luis, conocido como 'Pinocho', y supuesto hijo de Bernardo, pero no a Anabel Pantoja. Así, el funeral se llevó a cabo en la parroquia de San Gonzalo, en Triana, donde la mujer estuvo arropada por sus amigos.

Así, tal como ha detallado este miércoles El programa de Ana Rosa, Sylvia Pantoja ha sido la única del clan que acompañó a Junco tras los enfrentamientos que tuvieron lugar en el tanatorio con el resto de la familia.

Desde el Club Social del matinal de Telecinco, Isa Pantoja ha asegurado que ella no acudiría a ningún funeral en honor a su tío y, además, ha apuntado: "Sé que lo de hacerle esa misa sí que le llegó a mi prima Anabel, pero ella no ha ido porque era una cosa de Junco, que la organizó para que fueran todas las personas que no pudieron ir al tanatorio".

"Eran personas con las que mi prima piensa que si no ha tenido relación con ellos estando Bernardo vivo, ahora no tiene mucho sentido... Está 'feíllo', pero son personas con las que Anabel no tiene ninguna relación. Con Junco sí, y por eso sabía que esta misa se iba a celebrar, pero ella ha preferido no ir. En cuanto a que ella haga otra aparte, yo no tengo noticia de ello", ha sentenciado Isa Pantoja.