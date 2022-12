Un descuido de los padres, dos niños perdidos, uno muerto y otro aún desaparecido... El misterioso caso de los primos en Carabanchel

El hallazgo del cuerpo sin vida del mayor de los primos desaparecidos en Madrid a principios de mes, ha proporcionado nuevos datos sobre el caso, pero los investigadores siguen trabajando en busca de pistas sobre el paradero de Ángel, el menor de los dos primos, de solo 11 años.

¿Cómo desaparecieron?

Los dos primos, de 17 y 11 años, desaparecieron el pasado 10 de diciembre sobre las 16.00 horas en un supermercado de la zona de Carabanchel, el Hiper Usera de la calle General Ricardos.

Los chicos habían salido a comprar unos bocadillos con el padre de uno de ellos cuando este se desvió un momento para acudir a una lavandería. Cuando volvió a buscarlos, Cuando fueron a a buscarlos, no los encontró, y comenzaron las pesquisas.

¿Por qué desaparecieron?

La familia, desde el primer momento, descartó que se tratara de una huida voluntaria, ya que, según afirmaban, eran niños que no tenían problemas con nadie y a los que el vecindario conocía.

Según fuentes policiales, los menores podrían haber sido retenidos por unas personas que habrían chantajeado a su familia para conseguir un rescate por una deuda relacionada con las drogas.

¿Cómo se ha encontrado en cadáver?

Después de varios días de búsqueda por la zona sur de Madrid, las pistas han llevado a los agentes de policía han llegado hasta el vertedero Ecoparque de Toledo, donde han identificado el cadáver del mayor de los primos, Fernando, en una cinta transportadora de residuos.

De hecho, el cuerpo no ha sido encontrado este mismo miércoles. Fue hallado por unos operarios en el vertedero el jueves de la semana pasada (15 de diciembre) pero no ha sido identificado plenamente hasta la mañana de este miércoles, tras la autopsia y las pruebas de ADN realizadas.

De acuerdo con los análisis, el cadáver no presenta signos de violencia, pero sí lesiones que podrían ser propias de las máquinas de basura. El cuerpo no estaba descuartizado y no murió el mismo día de su desaparición.

"Es un cuerpo que ha estado en un contenedor, que ha pasado por un camión de recogida de residuos, por los distintos procesos de canalización a la propia planta y se ha ido deteriorando, lo que dificulta su identificación", ha señalado el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca.

¿Cómo llegó hasta Toledo?

Según las primeras investigaciones, que las lleva la comisaría de Toledo, los dos primos cogieron el Metro de Madrid en la zona de Carabanchel (algunas fuentes apuntan a que entraron en una estación más al norte de Carabanchel, en Marqués de Vadillo) y de alguna manera acabaron en un municipio de la provincia de Toledo. Los agentes del Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Villa de Vallecas buscaban a los chicos en este distrito, Carabanchel, Usera y alrededores.

Se sabe, además, que los dos primos fueron grabados por una cámara de seguridad caminando por Toledo.

Los agentes han observado las cámaras del comercio y del Metro e investigado si tenían problemas con otros jóvenes, amigos o familiares o si estos tenían deudas con otros clanes.

Entrevistados por el programa En boca de todos, el padre de Fernando, Nicanor, ha revelado que su hijo tenía una novia en Toledo. "Él tenía allí una novia y yo pensé que podrían haber ido por allí. La novia estaba allí, pero los chicos no. Me han dicho que la novia no sabe nada de él", ha dicho. Fernando ya estaba casado y la pareja esperaba un bebé.

¿Cuál es la reacción de la familia?

Desde el principio de la búsqueda, los familiares de los chicos se han quejado del papel de la Policía en la investigación.

Antes de que se confirmara el hallazgo del cuerpo de Fernando, los padres y amigos de ellos ya habían hecho declaraciones a los medios en las que revelaban que nadie les informaba de los avances.

"No nos dan información de ningún tipo. No nos ayudan, no nos hablan ni explican nada a los familiares. No están haciendo nada, lo estamos haciendo nosotros con las redes sociales, haciendo concentraciones, no nos ayuda nadie", declaró uno de los familiares a la televisión la semana pasada.

Este miércoles las quejas han seguido. Una amiga de la familia, Santana Salazar, ha asegurado que se han enterado de hallazgo por los medios. "Nos hemos tenido que enterar por los medios de comunicación, que muchísimas gracias, pero es la única ventana que tenemos abierta al mundo porque aquí nadie está haciendo nada, sinceramente".

Desde el principio, los familiares de los dos chicos descartaron que se tratase de una desaparición voluntaria por las causas en las que se había producido. De hecho, habían convocado varias concentraciones pidiendo el regreso de Ángel y Fernando.

El Ecoparque de Toledo, lugar donde fue hallado el cadáver, cubre las necesidades de gestión de los desechos de todos los municipios de la provincia de Toledo con una capacidad de 250.000 toneladas de residuos urbanos anuales.

¿Muerte violenta?

La causa y las circunstancias de su muerte no están claras. De momento, fuentes policiales señalan que el informe preliminar de la necropsia apunta a que no se trataría de una muerte violenta, ya que no parece que el cuerpo tenga lesiones que puedan ser compatibles con esa posibilidad.

Para aclarar completamente la causa, los forenses han tomado muestras complementarias que se enviarán al Instituto Nacional de Toxicología para llegar a un diagnóstico definitivo. Se calcula que los resultados podrían conocerse en un plazo de entre tres y cuatro meses.

¿Qué ha pasado con Ángel?

Gran parte de los esfuerzos de los investigadores se centran ahora en averiguar el paradero de Ángel, el menor de los primos. Tiene 11 años y mide 1,55 de estatura, complexión delgada y mechas en el pelo.

Fuentes policiales señalan que los dos chicos nunca se separaban. De hecho, los los investigadores siguen buscando en el vertedero Ecoparque rastros de Ángel.

Todas las hipótesis están abiertas. El delegado del Gobierno Tierraseca ha apelado a la prudencia a la hora de dar más información ya que se ha decretado el secreto de sumario de las investigaciones.