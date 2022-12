El obispo de la Lotería comparte un décimo con Ana Rosa Quintana y otro con Susanna Griso: "Nos va a tocar un pellizco tremendo"

A pocas horas de que comience el sorteo de la Lotería de Navidad de 2022, El programa de Ana Rosa se ha trasladado a las puertas del Teatro Real, en Madrid, donde varias personas ya hacen fila para poder conseguir una localidad y ver la lluvia de millones en directo.

Así, el matinal de Telecinco ha podido hablar con varias personas que han decidido acudir disfrazadas al sorteo. De esta manera, el equipo ha podido hablar con varias personas que tienen a Ana Rosa Quintana en sus pensamientos. "Con cariño y con esmero, viva Ana Rosa que es lo que yo más quiero", ha entonado uno de los presentes.

Además, como es habitual, el programa informativo ha entrevistado al conocido como Obispo de la Lotería, quien ha asegurado que lleva el número 00000. Además, el obispo ha asegurado que comparte su décimo de Lotería de Navidad con la presentadora de Telecinco: "Tuve el placer de enseñarle el cartel el otro día y nos vamos a llevar un pellizco tremendo".

Desde el plató del matinal, Quintana ha confirmado las palabras del obispo de la Lotería, a quien ha mandado un saludo: "Estuve el otro día en la ópera y él ya estaba allí. ¡A ver si nos toca!. Nos hicimos una foto y todo". La presentadora ha apuntado que este año no es el que más décimos ha comprado: "Tengo los de la empresa, los de la productora, los de los compañeros... muchos que jugamos que nos intercambiamos décimos. No sé cuántos tengo, pero me hace mucha ilusión".

El obispo de la Lotería también comparte un décimo con Susanna Griso. ATRESPLAYER

Además, durante una conexión con Espejo Público, el obispo de la Lotería ha mostrado el décimo que también comparte con Susanna Griso. No se trataba del mismo número, sino que, en esta ocasión, el número elegido es el 50.273.