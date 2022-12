Emma García recuerda su breve etapa como corresponsal de guerra: "Era una inconsciente, no tenía miedo de nada"

Emma García pasa por un buen momento profesional, pues lleva décadas de trabajo ininterrumpido en Telecinco. De hecho, incluso tras el final de Viva la vida, poco tardó en regresar al frente de un nuevo programa, Fiesta. Sin embargo, su carrera como periodista no siempre fue como presentadora.

La guipuzcoana ha concedido una entrevista con la revista Lecturas en la que no ha dudado en pronunciarse sobre algunos de los temas que rodean a su formato, como los colaboradores.

Alejandra Rubio es una de sus tertulianas, de la cual ha comentado que "está evolucionando muy bien" y está cada vez "más cómoda". Por su parte, de Ana María Aldón ha opinado que no es tan distante como parece: "Se pone delante de las cámaras dando la impresión de ser una mujer fría, da esa sensación y luego no es así para nada".

El 'culebrón' entre Alba Carrillo y Jorge Pérez también se generó en su programa, por lo que ha mostrado su punto de vista sobre ello. "En esta historia, la principal víctima es Alicia, la mujer de Jorge. Ella estaba en su casa y se ha encontrado con el pastel. Los demás son víctimas de las consecuencias, pero son adultos y sabían dónde se metían", ha sostenido y, además, ha hablado del futuro profesional de ambos: "Ella en principio sigue siendo colaboradora de Fiesta, pero Jorge no sé porque no lo he vuelto a ver".

El citado medio también le ha preguntado a Emma García sobre su etapa como corresponsal en la guerra de Bosnia, que comenzó en 1992, y si esto le sirvió para, salvando las distancias, enfrentarse a la tensión de un programa del corazón. "¿Sabes que corro más riesgo aquí que cuando estuve allí?", ha preguntado la periodista entre risas.

"Solo fui dos veces y era una inconsciente. Tenía 20 años, todo me venía bien, no tenía miedo de nada y respeto, lo justo", ha aclarado. "En plató, tenemos nuestro riesgo también, pero yo disfruto con todo. En un programa de cinco horas estamos abiertos a todo lo que ocurra. A veces tiene más que ver con corazón, otras con actualidad, que la echo de menos, pero yo disfruto comunicando y charlando con los colaboradores del tema que sea".