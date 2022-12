Descubren la causa de la muerte del 'tiktoker' de 19 años Cooper Noriega tras ser encontrado en el parking de un centro comercial

La muerte del tiktoker estadounidense Cooper Noriega conmocionó a sus cientos de seguidores y amigos creadores de contenido este pasado mes de junio.

La estrella de redes sociales fue encontrado sin vida en un aparcamiento de un centro comercial de Los Ángeles, días después de haber publicado vídeos hablando sobre su deseo de "morir joven".

En ese momento, no sé sabía cuál había sido la causa definitiva de su fallecimiento. Ahora, la investigación del forense ha concluido que fue una mezcla de los "efectos combinados de alprazolam, fentanilo y lorazepam", lo que le quitó la vida.

Noruega había sido abierto sobre sus problemas con la adicción días antes de la tragedia. De hecho, abrió una comunidad de Discord para hablar de salud mental los primeros días de junio, donde reveló que había estado "luchando contra la adicción" desde que tenía 9 años.

"Os parecerá una locura, pero es la vida que me ha tocado", explicó en un comentario: "Me gustaría utilizar la influencia que me ha tocado para crear un espacio construido sobre la difusión de la conciencia y la normalización de hablar de enfermedades mentales".

A los pocos días, su familia publicó un comunicado donde agradecía el apoyo y aseguraba que "su fallecimiento es una tragedia absoluta": "Rezamos para que todos como comunidad podamos continuar con su legado".

Por eso, han decidido comenzar una fundación en su nombre con la que están recaudando dinero con la venta de camisetas para donar a otras fundaciones que ayudan a jóvenes con adicción.