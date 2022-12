Barcelona lleva el Presupuesto al pleno de este viernes a la espera de un acuerdo con ERC

El Ayuntamiento de Barcelona votará el proyecto de Presupuesto municipal para 2023 en el pleno de este viernes a la espera de que el Gobierno de Ada Colau y Jaume Collboni llegue un acuerdo con ERC, con quien aseguran que las negociaciones van "bastante bien".

Las cuentas propuestas por el Ejecutivo local han pasado un nuevo trámite en la comisión extraordinaria de Economía y Hacienda de este miércoles, en la que BComú y PSC han votado a favor; Junts y PP, en contra; y ERC, Cs, Valents y la concejal no adscrita, Marilén Barceló, han hecho reserva de voto.

El concejal de Presidencia y Presupuestos, Jordi Martí (BComú), ha confiado en poder llegar a un acuerdo con los republicanos: "Estamos en conversaciones abiertas con ERC, van bastante bien", ha afirmado.

En este sentido, el concejal de ERC Jordi Castellana ha reiterado que continúan en conversaciones con el Gobierno municipal porque "hay cuestiones que todavía no están cerradas", por lo que ha dicho que terminarán de definir el voto durante las próximas horas.

Precisamente este mismo miércoles, los republicanos celebran una ejecutiva del partido y este jueves convocarán una rueda de prensa para informar sobre el resultado de la negociación antes de que las cuentas se voten este viernes.

El resto de la oposición

Tal como avanzó Junts en rueda de prensa este lunes, el concejal Ferran Mascarell ha expuesto que votarán un "'no' convencido" porque consideran que el modelo de ciudad que plantean comuns y socialistas no es el suyo, y ha explicitado que han presentado 230 alegaciones, de la cuales más de la mitad no han sido aceptadas.

Por otro lado, la concejal de Cs Julia Barea ha expresado su reserva de voto, con la que dan "la oportunidad" al Gobierno municipal de rehacer el proyecto de Presupuestos, y Óscar Benítez (Valents) y Barceló se han limitado a comunicar la reserva de voto y se han guardado el posicionamiento para el pleno del viernes.

El concejal del PP Óscar Ramírez ha explicado el sentido negativo de su voto y ha lamentado que, de las 153 alegaciones que han presentado los populares, "solo se ha aceptado una pequeña parte".

Ordenanzas fiscales

En la comisión extraordinaria también se ha tramitado el proyecto de ordenanzas fiscales para 2023 --aprobadas inicialmente en el pleno de octubre-- tras haber analizado las alegaciones presentadas.

La concejal de Comercio, Mercados, Consumo, Régimen Interior y Hacienda, Montserrat Ballarín, ha explicado que durante el plazo de exposición pública han recibido 90 alegaciones: 19 de entidades y 71 de los grupos municipales, de las cuales han estimado 19 (13 en totalidad y seis parcialmente).

Los grupos municipales han votado en el mismo sentido que al proyecto de Presupuestos: BComú y PSC a favor, Junts y PP en contra, y ERC, Cs, Valents y Barceló han hecho reserva de voto.