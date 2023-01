El Barrio: "Mi música ha evolucionado, pero siempre manteniendo un sello en el que no han entrado las nuevas tendencias musicales"

Dicen que lo bueno nunca muere y, en la música, este dicho es muy significativo. Si no que se lo pregunten a José Luis Figuereo, artísticamente conocido como El Barrio.

El cantante acaba de lanzar su último disco, Atemporal, donde recoge la esencia de sus ritmos de siempre para volver a ponerlos en escena con toques diferentes, pero sin perder su carácter indomable ni dejándose influenciar por los sonidos actuales.

Para saber más sobre su proyecto, 20minutos ha acudido al Teatro Real de Madrid, lugar donde, además de ofrecer conciertos, el artista ha trabajado en alguno de sus proyectos.

Es difícil verle sin su característico sombrero. ¿Esconde algo?Timidez, soledad, amistad, persona altamente sensible, miradas hacia donde nadie mira. Soy géminis y el sombrero me permite mostrar esa doble balanza que define a mi signo.



Es uno de sus sellos de identidad, como su nombre. ¿Por qué eligió El Barrio?En Cádiz hay dos barrios: el carnavalero, que es el barrio de La Viña, y el flamenco, que es el barrio de Santa María, de donde soy yo. Y como yo soy más ‘flamenquillo’ que carnavalero, pues qué menos que llevar el nombre de mi barrio como nombre artístico.



Acaba de lanzar su último trabajo Atemporal. ¿Eso es lo que busca? ¿Música que vale para cualquier época?A un artista apenas le dejan volver al pasado porque, o le reclaman lo que hacía en discos antiguos, o consideran que los álbumes modernos funcionan mejor que los pasados. Por ello, Atemporal reúne tanto lo antiguo como lo actual, para darle así a mi público un disco que tenga nuevas temáticas pero también toques de estribillo y ritmos pasados para que así ambos mundos se vean reflejados y que, con ello, se den cuenta de que lo atemporal sirve y se va a mantener en el tiempo todo el rato.



O sea, que su música ha evolucionado aunque no haya cambiado de registro.Eso es. Desde 1996, cuando empecé, hasta la actualidad mi música ha evolucionado, pero manteniendo siempre un sello en el que no han entrado las nuevas tendencias musicales.

Actualmente se ha dado una oleada de ritmos en el flamenco, ¿qué opina de ella?Todo el mundo tiene derecho a expresarse como quiere, lo que pasa es que siempre hay que respetar unos mínimos para que cada música tenga su estirpe y así sea reconocida. Si empezamos a experimentar tanto con lo que nos enseñaron los viejos, creo que el género se terminará prostituyendo. Escuchar a una persona cantar flamenco y que le salga otro género no es evolución. Les recomiendo que estudien a los maestros, cojan todos los palos que inventaron e interpretaron y los exporten a otros países.

¿Considera con esto que el flamenco estaría perdiendo su esencia?Sí, creo se está perdiendo. Yo, que soy de los del flamenco de antes, no veo esta evolución como lo considerado para hacer y lo denominaría con otro nombre que no sea flamenco.

¿No entra en sus planes colaborar con otro artista?Con las colaboraciones soy muy especial porque mi tendencia musical no pega con otros estilos de música. Pero, si se presta alguna bonita, por qué no hacerla.



Su canción Pa Madrid es un himno intergeneracional. ¿Qué cree que tiene el tema para que siga siendo un éxito?Es un tema alegre que habla de una escapada en pareja, en un coche y a la madrugada. Les llegó la gasolina hasta Madrid, y entonces, al tener que pararse, cayeron rendidos de todo el viaje. Lo que hicieron después fue amarse y conocer la ciudad, por eso habla mucho de Madrid, y a capital ha aprovechado ese gancho para hacer suya la canción.

Esto, además, supone una estrecha conexión con sus seguidores.Soy una persona muy solitaria, pero desde casa leo mucho y me mantengo al lado de ellos. Es increíble cómo han pasado los años y he sido banda sonora de la vida de muchos de ellos. Es una conexión total. Llevo peor el estar fuera de mi personaje artístico y 'convertirme' en una persona de a pie que va con su chándal a hacer los recados del día. La gente se para a preguntarme cosas de El Barrio o a pedirme fotos y no me acostumbro mucho. Creo que hay que saber diferenciar cuando una persona tiene vida y cuando es artista, algo que considero que antiguamente se tenía más trabajado y que, actualmente, se ha perdido mucho la intimidad.

Internacionalmente, Latinoamérica es un lugar donde cada vez hay más cultura española. ¿Le gustaría llevar su música allí?Sí, por qué no. Hay que conocer mundo y ver cómo reaccionan otros públicos a mi música. Estuve allí como guitarrista y fue una experiencia muy buena. Además, al tener en común el habla hispana, nos comunicamos bien y las letras de las canciones, cuando se sienten, se entienden en todos lados. No soy un artista dado a la promoción, así que es maravilloso ver a gente que me reconoce y me pregunta que cuándo voy a sus países a ofrecer algún concierto.



¿Qué significó para usted grabar un disco en el Teatro Real?Fue un reto. Había un coro de góspel, sesiones de viento y de cuerdas, mi banda entera... En general, había mucha gente sobre el escenario. La situación era seria, porque el teatro se prestó para poner todo eso en escena. Lo describiría como una ocasión arriesgada y satisfactoria, porque todo salió bien.