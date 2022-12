El exmayordomo de Lady Di recibe la indemnización y la disculpa del 'Mirror' por piratear sus mensajes

Paul Burrell ha vencido. Después de bastante tiempo entre juzgados, finalmente el que fuera antiguo mayordomo y confidente de la princesa Diana de Gales le ha ganado en el juicio al Mirror Group Newspapers, responsable del periódico The Mirror, quien tendrá que indemnizarle, además de haber dado una disculpa pública en el propio juicio.

Fue ante el Tribunal Superior de Londres que, según se ha sabido este martes, el grupo de comunicación admitió su responsabilidad al haber pirateado las llamadas telefónicas y mensajería de voz de Burrell entre los años 1995 y 2008, iniciándose durante el divorcio de Lady Di y el actual rey, Carlos III, entonces príncipe de Gales, y prolongadas dichas escuchas más allá de la muerte de la princesa en París en 1997.

Las "sinceras disculpas" le llegaron a Burrell por parte de Alexander Vakil, el abogado de la empresa, quien a continuación reconoció "el sufrimiento causado por la obtención de información privada", así como "el acceso" de manera ilícita a "su mensajería de voz". Asimismo, insistió en que el editor del periódico había prometido "nunca haber reiterado tales actos" en los años posteriores.

Aunque no se ha especificado la cuantía de la compensación económica, se ha de presuponer una alta cifra, dado que este juicio entronca con uno de los mayores escándalos del periodismo británico: durante la década de los 2000, el descubrimiento de que varios medios realizaba escuchas ilegales de la mensajería de voz de diversas celebrities condujo al cierre en 2011 de News of the World y al pago de importantes indemnizaciones, algunas con cifras récord, por parte del Mirror tras su condena en 2015.

El abogado de Burrell, Francis Leonard, se ha mostrado satisfecho y ha querido reiterar que dichas escuchas tuvieron un efecto horrible en la vida de su cliente: "En vida de Diana, las actividades del acusado [el periódico] provocaron el deterioro de la relación [entre Burrell y la princesa], ya que ella pensaba erróneamente que él filtraba a la prensa información personal altamente delicada y confidencial".

Asimismo, se llegó a decir que había robado cientos de objetos personales de Lady Di cuando ella murió, cargos de los que fue absuelto pero por los que tuvo precisamente problemas con su defensa. Esta, además, incidió en que el tabloide llegó a detectives privados en, al menos, tres ocasiones para obtener información con la que chantajearle.