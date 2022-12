Gamarra compara a Sánchez con "Junqueras y Pugidemont" y él dice que el PP vuelve "al raca raca de siempre" porque la economía va bien

El Congreso celebró este miércoles su primera sesión de control después de la polémica decisión del Tribunal Constitucional (TC) de impedir la votación de la reforma judicial del Gobierno. Y ese asunto fue el que protagonizó buena parte del debate entre el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y la portavoz del PP, Cuca Gamarra, que acusó al dirigente de haber querido "cambiar las mayorías del TC por la puerta de atrás" y aseguró que le recuerda "cada vez más a Junqueras y Puigdemont". Sánchez, por su parte, achacó la ofensiva del PP a una estrategia deliberada para ocultar la buena marcha de la economía e ironizó con que los populares han vuelto "al raca raca de siempre".

El cruce de reproches de este miércoles entre Sánchez y Gamarra fue tan solo el aperitivo del debate que mantendrá esta tarde el presidente con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Senado. Quizá por ello el tono no fue tan bronco como en otras ocasiones, aunque las acusaciones no fueron de menor gravedad: la portavoz popular dijo de Sánchez que "últimamente solo ve complots donde hay legalidad", aseguró que "cree que es el Estado y la ley" y le achacó la intención de "debilitar las instituciones".

El presidente, no obstante, no quiso entrar a debatir este retrato que la derecha intenta imponer de él como un autócrata ansioso de poder, y quiso mandar un mensaje de "tranquilidad y serenidad" frente a un PP que, dijo, sigue "incumpliendo la Constitución" al bloquear la renovación del TC y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Además, ante la pregunta concreta de Gamarra, Sánchez afirmó que el Gobierno defiende "a la gente de a pie", y presumió de varias de las medidas aprobadas en los últimos meses, como la revalorización de las pensiones con el IPC, la reforma laboral o la subvención para que el transporte público que depende del Estado sea gratuito.

"Incluso ustedes reconocen que esto es bueno para la economía, porque han vuelto al raca raca de siempre: el Gobierno ilegítimo, el Gobierno okupa...", ironizó Sánchez, que acusó a los populares de tener "una particular forma de interpretar la Constitución" al considerar que los órganos judiciales deben ser nombrados por el PP. "Señoría, eso no lo dice la Constitución, y este gobierno va a hacer cumplir la Constitución, la que está escrita, no la que dicen ustedes", espetó el presidente como ya hiciera en su declaración institucional del martes.

Sánchez, no obstante, evitó dar detalles sobre las medidas concretas que va a tomar para intentar de nuevo el desbloqueo de los órganos constitucionales, y dejó la iniciativa en manos de los grupos parlamentarios, pese a lo cual Gamarra planteó que, "tras los toques de atención del TC y de Bruselas, ahora dice que lo volverá a hacer". "Cada día nos recuerda más a Junqueras y a Puigdemont", ironizó la portavoz del PP, que aseguró que el presidente "seguirá persiguiendo al discrepante" porque "solo entiende la política como el arte del engaño y la imposición".