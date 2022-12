Carta abierta a gente cerrada

Por favor, bajen el tono. Tengan educación y respeto por la ciudadanía que los ha colocado donde están. Sean dignos de su trabajo. No nos avergüencen más. Dejen de llamarse golpista los unos a los otros. Frenen. Vuelvan al entendimiento. Les recuerdo que la política debería ser un servicio al ciudadano y no una estrategia a medio plazo para perpetuarse en el poder.

Respeten las normas, lean la ley. No echen gasolina al fuego. No muevan a sus hordas de repetidores y semiconductores con mensajes zafios, intelectualmente pobres y con mala intención. Entrar en algunas redes sociales estos días es muy triste. Hay una multitud de idiotas indignados por algo que no entienden y que no quieren entender. Por favor, separen la técnica jurídica de la trinchera. Crean en el sistema, si no separan ustedes la política de la institución, ¿Quién lo va a hacer? Vuelvan a la separación de poderes. Es rentable a largo plazo.

Hay un enorme problema de casta y ustedes lo saben porque son la casta y quieren seguir siéndolo. No nos queda otra que asumir su pequeñez, su falta de visión y su egoísmo. Por lo menos, no hagan más daño. Cojan lo que les toca, protejan a los suyos, cambien la ley para que todo les encaje, pero no rompan los acuerdos importantes. El ciudadano llega al desengaño político rápido y ustedes pueden seguir haciendo su papel.

En la calle no estamos interesados en sus riñas absurdas, solo queremos que no rompan lo que les hemos confiado. No les vamos a seguir.

Las redes son un espejismo manipulado. En la calle no estamos interesados en sus riñas absurdas, solo queremos que no rompan lo que les hemos confiado. No les vamos a seguir. Votaremos cuando toque. Algunos dirán que bien y otros dirán que mal. Esperemos que llegue la Navidad y que dejen ustedes de dar vergüenza.

Por favor, dejen de utilizar la táctica del calamar. Son ustedes demasiado previsibles. Tómense un descanso, reflexionen, no mientan tanto y dejen de vender el escándalo sobre la acción del rival como principal argumento vital. Hemos aguantado mucho, siempre hay una crisis más, un impuesto más, un problema más y nos toca callar y trabajar. Estén a la altura, dejen de comportarse como una secta cutre. Tengan dignidad.