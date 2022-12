Ana Rosa Quintana abandona 'El programa de Ana Rosa' en pleno directo: "Me disculpáis..."

Ana Rosa Quintana dejó este martes descolocados a los espectadores de El programa de Ana Rosa tras abandonar por sorpresa el espacio que presenta cada mañana en Telecinco.

Sin embargo, la periodista tenía una buena razón para hacerlo. Y es que, tal y como ella misma contó antes de desaparecer ante las cámaras, se iba a una entrega de premios en la que ella había resultado premiada.

Después de liderar una mesa política y de actualidad muy intensa, debido a la actualidad del día, Ana Rosa Quintana decidió dejar en directo el programa y ni se llegó a sentar en el sofá que da paso al club social, donde tratan temas de la crónica social.

"Joaquín y Patricia, me disculpáis, que hoy no paso a vuestro sofá. Me voy, porque hoy Yo Dona entrega unos premios y soy una de las afortunadas", desvelaba la veterana comunicadora, mientras Patricia Pardo y Joaquín Prat le recomendaban que se cambiase de calzado, ya que estaba lloviendo.

Ana Rosa Quintana. GTRES

Más tardes, y gracias a los compañeros de GTRES, se pudieron ver imágenes de Ana Rosa recibiendo el premio junto a otras galardonadas como Remedios Zafra, Regina Polanco, Adriana Cerezo Iglesias o Carla Simón.