Georgina se sincera por primera vez sobre la pérdida de su hijo y su relación con la familia de Cristiano: "Nunca me peleo con nadie"

La entrevista con la revista Elle la realizó antes de marcharse a Qatar para apoyar a Cristiano Ronaldo y a la selección de Portugal, aunque en última instancia esto le diese algún que otro quebradero de cabeza. Es por ello que al hacer balance del año, Georgina Rodríguez no entra en una pregunta que sería casi obvia, con ahora Messi como ganador de la Copa del Mundo, si bien su apoyo al futbolista luso sigue siendo inquebrantable.

"Cristiano y yo nos enamoramos a primera vista, cuando le vi por primera vez sentí que el tiempo se paró. Nunca había visto un hombre tan apuesto, tan atento… Es el hombre más guapo que mis ojos han visto. [...] Claramente mi relación con él ha permitido que cumpla muchos de mis sueños, pero siempre, tanto antes como después de conocerle, he puesto la misma pasión en todo lo que he hecho, ya fuera siendo limpiadora, dependienta o modelo", asegura la empresaria, que en enero cumplirá 29 años.

La charla es en Madrid, con una Gio, como la llama su círculo cercano, cansada, pues su hija, Bella Esmeralda, estaba ingresada en el hospital con fiebre. Eso, para ella, es un problema real y no las habladurías que lee sobre ella en los medios: "Si hoy buscas mi nombre en Google resulta que estoy peleada con la familia de Cristiano, que tengo una hermana que me pide dinero y que ha pasado no sé qué con Rosalía… Mi vida es mucho más simple que todo esto: no me gustan los conflictos, nunca me peleo con nadie. Pero lo peor es que toda esa información es mentira. Yo lo único que quiero es estar con mi niñita en el hospital".

La pequeña de la familia, por quien se desvive, es la melliza de Ángel, el bebé que vino al mundo sin vida el pasado mes de abril y que ha marcado singularmente este 2022 para la pareja. "Este año ha sido el más difícil de mi vida. El momento más feliz se convirtió en el más triste y nos acompañará para siempre", declara Georgina, que admite que su infancia sí que fue una experiencia inolvidable.

"Cuando recuerdo mi infancia siento cierta melancolía: fueron años muy bonitos, sin lujos materiales, pero con el mayor de todos los que conozco: amor incondicional", afirma, recordando los domingos con su madre y su hermana comienzo pizza en Jaca a "5º bajo cero" mientras veían el atardecer desde el coche.

"Las tres fuimos muy felices gracias a vivir en un lugar rodeado de naturaleza. Y eso ha hecho que hoy lo valore tanto e inculque cada día a mis hijos que, si cuidamos del planeta, él nos cuidará a nosotros", añade, explicando que aunque a veces le faltó su padre también sintió su amor en la distancia. Y son estas cosas, como que siga bailando pues la danza ha sido "fundamental" en su vida, las que de verdad la conforman, y no tanto cosas como su reality para Netflix, Soy Georgina.

"Reconozco que si yo fuera otra persona y leyera todo lo que publica sobre mí, con distancia, también me caería mal… ¡Pero yo no soy así!", puntualiza, para poco después en la entrevista hablar sobre el peso de la fama: "No termino de acostumbrarme a las reacciones que provocó en la gente ¡Yo sigo siendo la misma! La fama me ha privado de la libertad que tenía con el anonimato, pero también me ha dado cosas que nunca hubiera podido conseguir sin ella -alfombras internacionales, portadas de revista, campañas-. Es un sueño hecho realidad".

Ello no es óbice para que lo principal en su vida sea lo mismo que "cuando no tenía nada". "El amor de mi familia, y ahora que lo tengo todo valoro aún más ese entorno que siempre me ha cuidado. Mi familia y mis amigos son y han sido un gran apoyo en cada etapa de mi vida. Mis hijos son lo más importante que tengo y cada paso que doy lo marcan ellos. Soy una madre omnipresente en su evolución. A veces me llaman pesada, ¡pero es que no quiero perderme nada!", responde.

Durante la entrevista, Georgina explica que ella siempre ha sido feminista creyente en la igualdad de oportunidades y que por ello este año quiso que su equipo de trabajo "fuera mayoritariamente femenino" por la "sensibilidad especial" que necesitaba en este momento de su vida. Y recalca que le parece "muy importante que entre nosotras nos ayudemos y nos unamos para conseguir todo aquello que nuestras antepasadas ya iniciaron", si bien ya se ha dado cuenta "de que somos las más críticas con nosotras mismas".

Para finalizar, lanza una reflexión vital: "Sé que soy como tú, que cuando llegas a casa sólo quieres quitarte los zapatos y ponerte cómoda. Sé que la realidad a veces no es amable. Sé que tu vida tal vez no es como la mía, pero lo que no sabes es que mi vida a veces es como la tuya. Sé lo que es estar sola o triste. Sé lo que es ganar y sé lo que es perder. También perder a alguien. Sé que se me cuestiona. Yo también lo hago, y soy más exigente que tú, más severa. Pero también me sé perdonar. Sé que la vida es un aprendizaje".