La magia de Jordi Caps pone en pie al jurado y gana 'Got Talent'

Telecinco emitió este martes 20 de diciembre la esperada final de Got Talent, en la que Jordi Caps se erigió como ganador. El mago cumplió así su propósito de compartir que, mediante la magia, todo está conectado.

Así, Caps empezó la actuación con Santi Millán entregándole un sobre en directo que Risto Mejide guardó hasta el final.

Edurne escogió, tras esto, una carta que intentó cambiar, per el mago se lo impidió. Por su parte, Paula Echevarría pensó que se había equivocado al decir su carta, sin saber que Jordi tenía una sorpresa: su carta estaba en la caja.

En la misma línea, la carta elegida por Dani Martínez estaba dada la vuelta en dos barajas diferentes. Tras algunos trucos más que incrementaron la tensión, Risto pudo abrir el sobre que le habían guardado al principio, donde un texto escrito por su padre describía todo lo que iba a pasar en su número antes de comenzar la noche.

"He querido hacer algo único en 'Got talent' y creo que lo he conseguido con cinco cartas y un solo juego. Hace mucho tiempo que vuestras mentes están bajo mi control y nadie se imagina que no lo he empezado hoy, sino que lo empecé en audiciones, lo continué en la semifinal y lo concluyo hoy", declaró.

Con esto, puso el plató patas arriba y Risto defendió que estaba ante un digno ganador de la edición. Asimismo, Edurne afirmó que lo suyo era de otro mundo: "Ha sido espectacular y una magia maravillosa". "Eres el mejor", añadió Paula Echevarría.

Para ponerle la guinda al pastel, su madre y su hermano, le mandaron un saludo al mago. Además, su padre, del que tanto había hablado en sus actuaciones, estuvo viéndole desde el público y el mago no pudo evitar las lágrimas.

Finalmente, Jordi Caps se convirtió en el ganador de la octava edición de 'Got Talent España' gracias a los votos de la audiencia, llevándose los 25.000 euros de premio.